تولید انرژی پاک فرصت طلایی برای نمین

به گزارش خبرنگارمهر، مهران امانی عصر دوشنبه در بازدید از نیروگاه های در حال احداث شهرستان نمین با بیان اینکه دستگاه های متولی مسائل و مشکلات سرمایه گذاران این حوزه را احصا و موانع را برطرف کنند اظهارکرد: باید وضعیت تمامی پروژه‌ها به صورت دقیق و مستمر بررسی شود تا مشخص شود هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه مناطقی از شهرستان نمین دارای دمای مطلوبی و پتانسیل بالای تابش است افزود: در صورتی که نیروگاه های پیش بینی شده در شهرستان به بهره برداری برسد گامی اساسی در جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده ها داشته و سهم بسزایی در حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی خواهد داشت.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه عملیات احداث نیروگاه خورشیدی شرکت توزیع برق استان در مرحله پایانی قرار دارد ادامه داد: این نیروگاه ۳.۲ مگاواتی در چهار و نیم هکتار با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان با تلاش های عوامل شرکت توزیع برق استان و شهرستان به زودی به شبکه برق متصل خواهد شد.

استقبال از احداث نیروگاه های خود تأمین صنایع بزرگ

امانی با بیان اینکه از احداث و توسعه نیروگاه های خود تأمین در صنایع بزرگ شهرستان استقبال می کنیم بیان کرد: احداث نیروگاه های خود تأمین صنایع بزرگ در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است و صنایع بزرگ و پرمصرف با احداث نیروگاه های خورشیدی خود تأمین موجب کاهش فشار بر شبکه برق خواهند شد.

وی به پروژه ۵ مگاواتی کارخانه آرتا سیمان اردبیل اشاره و افزود: این پروژه در زمین به مساحت ۷ هکتار و ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پیشرفت ۵۶ درصدی رسیده است که به محض اتمام به شبکه وصل و قسمتی از برق مورد استفاده کارخانه را تأمین خواهد کرد.