مراکز پشتیبانی و راهبری اضطراری برق در زنجان و قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ۲ مرکز پشتیبانی و راهبری(دیسپاچینگ) اضطراری برق در حوزههای قزوین و زنجان امروز در استانداری زنجان با حضور علی آبادی وزیر نیرو، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر، محسن صادقی استاندار زنجان و نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این پروژه با هدف ارتقای تابآوری شبکه برق، افزایش قابلیت اطمینان و تضمین تداوم مدیریت و کنترل شبکه در شرایط اضطراری اجرا شد.
این مراکز با همکاری امور دیسپاچینگ شرکت برق منطقهای زنجان و مشارکت تخصصی شرکت پیمانکار «فراز» در بخشهای تلهمتری و مخابراتی راهاندازی و وارد مدار بهرهبرداری شد.
با بهرهبرداری از این مراکز، در صورت بروز هرگونه اختلال در مرکز دیسپاچینگ اصلی، امکان پایش، مانیتورینگ و کنترل شبکه برق بدون وقفه فراهم خواهد شد و تداوم بهرهبرداری از شبکه تضمین میشود.
راهاندازی مراکز دیسپاچینگ اضطراری، ضمن افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی، نقش مؤثری در کاهش زمان خاموشیهای احتمالی، ارتقای پایداری شبکه و تقویت امنیت مدیریت شبکه برق منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیر عامل برق منطقه ای زنجان در این مراسم گفت:هدف اصلی از اجرای این پروژه، ایجاد «مراکز پشتیبان» برای دیسپاچینگ شبکه برق است.
پروانه برهانی افزود: ضرورت این اقدام در راستای افزایش «قابلیت اطمینان» و «پایداری» شبکه برق کشور تعریف شده است.
وی خاطر نشان کرد: با ایجاد این مراکز، یک لایه حفاظتی جدید در برابر بحرانهای احتمالی ایجاد شد تا در صورت بروز شرایط اضطراری، خللی در مدیریت کلان شبکه برق ایجاد نشود.
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