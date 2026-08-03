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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

احمدی‌زاده: باشگاه هوش مصنوعی در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

احمدی‌زاده: باشگاه هوش مصنوعی در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر از راه‌اندازی باشگاه هوش مصنوعی استان تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی‌زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهل‌وششمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی و روز خبرنگار اظهار کرد: جهاددانشگاهی استان بوشهر از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را بر محورهای آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگ، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز کرده و تلاش دارد با تکیه بر دانش و فناوری، نقش مؤثرتری در توسعه پایدار استان ایفا کند.

وی با اشاره به عملکرد آموزشی این نهاد افزود: سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی بهره‌مند شدند، ۶ هزار و ۸۷۰ نفر آموزش‌های تخصصی را فرا گرفتند و مرکز آزمون این نهاد نیز با برگزاری هفت آزمون، میزبان ۱۱ هزار و ۷۷۸ داوطلب بود.

رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر با بیان اینکه رویکرد این نهاد حرکت از پژوهش به سمت خلق فناوری و تجاری‌سازی دانش است، گفت: دستیابی به فناوری تکثیر و مولدپروری ماهی سی‌بَس و واگذاری ۴۸ مولد به بخش خصوصی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه آبزی‌پروری بوده است.

احمدی‌زاده توسعه فناوری‌های سلامت را از اولویت‌های جهاددانشگاهی عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک، مرکز ناباروری و مرکز سلول‌درمانی با همکاری پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد. همچنین سال گذشته ۴۸۰ نمونه خون بند ناف ذخیره و مرکز سلول‌های بنیادی استان با ثبت بیش از سه هزار و ۲۰۰ قرارداد، رتبه نخست منطقه و رتبه دوم کشور را کسب کرد.

وی از توسعه همکاری با صنایع نفت و گاز خبر داد و گفت: مطالعات مربوط به بازسازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع انرژی با هدف بومی‌سازی فناوری‌ها در حال انجام است.

رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی باشگاه هوش مصنوعی استان اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هوش مصنوعی، مسئولیت راه‌اندازی این باشگاه به جهاددانشگاهی واگذار شده و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است. این مجموعه با محوریت انرژی، اقتصاد دریا و آموزش هوش مصنوعی فعالیت خواهد کرد.

احمدی‌زاده همچنین از ایجاد ۲۳۷ فرصت شغلی با پرداخت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه، انتشار بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خبر و گزارش رسانه‌ای، جذب ۳۷۰ دانشجو در طرح «شهر دانشجو» و برنامه‌ریزی برای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری انرژی در جنوب استان خبر داد و تأکید کرد: توسعه بوشهر در گرو تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش فاصله دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان است.

کد مطلب 6907648

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