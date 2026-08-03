به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدیزاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلوششمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی و روز خبرنگار اظهار کرد: جهاددانشگاهی استان بوشهر از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را بر محورهای آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگ، کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان متمرکز کرده و تلاش دارد با تکیه بر دانش و فناوری، نقش مؤثرتری در توسعه پایدار استان ایفا کند.
وی با اشاره به عملکرد آموزشی این نهاد افزود: سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی بهرهمند شدند، ۶ هزار و ۸۷۰ نفر آموزشهای تخصصی را فرا گرفتند و مرکز آزمون این نهاد نیز با برگزاری هفت آزمون، میزبان ۱۱ هزار و ۷۷۸ داوطلب بود.
رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر با بیان اینکه رویکرد این نهاد حرکت از پژوهش به سمت خلق فناوری و تجاریسازی دانش است، گفت: دستیابی به فناوری تکثیر و مولدپروری ماهی سیبَس و واگذاری ۴۸ مولد به بخش خصوصی از مهمترین دستاوردهای حوزه آبزیپروری بوده است.
احمدیزاده توسعه فناوریهای سلامت را از اولویتهای جهاددانشگاهی عنوان کرد و افزود: راهاندازی آزمایشگاه ژنتیک، مرکز ناباروری و مرکز سلولدرمانی با همکاری پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد. همچنین سال گذشته ۴۸۰ نمونه خون بند ناف ذخیره و مرکز سلولهای بنیادی استان با ثبت بیش از سه هزار و ۲۰۰ قرارداد، رتبه نخست منطقه و رتبه دوم کشور را کسب کرد.
وی از توسعه همکاری با صنایع نفت و گاز خبر داد و گفت: مطالعات مربوط به بازسازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع انرژی با هدف بومیسازی فناوریها در حال انجام است.
رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر با اشاره به راهاندازی باشگاه هوش مصنوعی استان اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هوش مصنوعی، مسئولیت راهاندازی این باشگاه به جهاددانشگاهی واگذار شده و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است. این مجموعه با محوریت انرژی، اقتصاد دریا و آموزش هوش مصنوعی فعالیت خواهد کرد.
احمدیزاده همچنین از ایجاد ۲۳۷ فرصت شغلی با پرداخت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه، انتشار بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خبر و گزارش رسانهای، جذب ۳۷۰ دانشجو در طرح «شهر دانشجو» و برنامهریزی برای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری انرژی در جنوب استان خبر داد و تأکید کرد: توسعه بوشهر در گرو تقویت اقتصاد دانشبنیان، کاهش فاصله دانشگاه و صنعت و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان است.
نظر شما