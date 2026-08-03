توسعه صنعت برق متوقف نشده است؛ ورود ۱۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی وزیر نیرو عصر امروز (دوشنبه) در نشست با دستگاه های مجموعه وزارت نیرو در استان زنجان، با ابراز خرسندی از حضور در این استان اظهار کرد: برای دومین بار توفیق حضور در زنجان را پیدا کردهام و در برخی استانها نیز به دلیل ضرورت پیگیری مسائل، بیش از یک بار سفر داشتهایم، زیرا معتقدیم آغاز یک کار باید با پیگیری تا حصول نتیجه همراه باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی زنجان افزود: زنجان از استانهای پرافتخار کشور است و در تولید برخی کالاها جایگاه ویژهای دارد. امروز کالاهایی که در این استان تولید میشود، نقش مهمی در تعاملات اقتصادی کشور ایفا میکند؛ به گونهای که بخشی از مطالبات ایران از برخی کشورها از طریق صادرات کالاهای تولید شده در زنجان تسویه شده است. این موضوع افتخاری برای مردم استان و صنعتگران زنجانی به شمار میرود.
وزیر نیرو با بیان اینکه مسائل مطرح شده از سوی استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان را به دقت یادداشت کرده است، گفت: استاندار زنجان جمعبندی جامعی از مسائل استان ارائه کرد و پیشنهادهای مطرح شده نیز قابل توجه بود. مقرر میشود جلسات تخصصی با حضور استاندار، فرمانداران و مسئولان ذیربط برگزار شود تا اولویتهای استان به صورت دقیق احصا و بر اساس منابع موجود برای آنها برنامهریزی شود.
علیآبادی تأکید کرد: همه مطالبات به طور همزمان قابل اجرا نیست و ناچاریم بر اساس اولویتها تصمیمگیری کنیم، اما اطمینان میدهم پروژههایی که در اولویت قرار دارند، با جدیت دنبال خواهند شد و بخشی از اعتبارات قابل تخصیص نیز به این طرحها اختصاص خواهد یافت.
وی درباره پروژههای زیرساختی استان از جمله حوزه آب و برق اظهار داشت: این پروژهها برای دولت اهمیت دارد و پیگیری آنها ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که هیچ پروژه مهمی به دلیل کمبود منابع متوقف نماند.
بودجهای دریافت نکردهایم اما حتی یک روز پروژهها را متوقف نکردهایم
وزیر نیرو با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای مالی، بودجهای به وزارت نیرو اختصاص نیافته است، اما با وجود افزایش بدهیها و مطالبات پیمانکاران، حتی یک لحظه نیز اجرای پروژهها را متوقف نکردهایم.
وی افزود: همه باید شرایط کشور را درک کنیم و با صبوری و همدلی مسیر پیشرفت را ادامه دهیم. امروز زمان اختلاف و تقابل نیست، بلکه زمان همکاری و همافزایی است.
علیآبادی با اشاره به وحدت ملی ایرانیان گفت: دشمنان در انتظار اختلاف میان مردم و مسئولان هستند، اما ملت ایران بار دیگر نشان دادهاند که با وجود تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، همواره در کنار یکدیگر ایستادهاند. این همزیستی مسالمتآمیز ریشه در تمدن چند هزار ساله ایران دارد.
وی افزود: سالهاست که نمایندگان اقلیتهای دینی از جمله زرتشتیان، یهودیان، آشوریان و سایر اقلیتها در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و این موضوع نشاندهنده عمق فرهنگ همزیستی در کشور است.
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تولید برق کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از جنگ و خسارتهایی که به برخی زیرساختها وارد شد، روند توسعه صنعت برق ادامه یافته است.
وی گفت: هفته گذشته هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شد و تا پایان هفته جاری و هفته آینده نیز حدود ۴۰۰ مگاوات دیگر شامل حدود ۳۰۰ مگاوات در روزهای آینده و ۱۰۰ مگاوات دیگر در ادامه وارد شبکه خواهد شد.
علیآبادی افزود: این روند نشان میدهد برنامه توسعه ظرفیت تولید برق کشور با قدرت ادامه دارد.
شبکه برق نیازمند توسعه و نوسازی است
وزیر نیرو با اشاره به ضرورت تقویت شبکه انتقال و توزیع برق گفت: اتصال نیروگاههای جدید تنها با افزایش ظرفیت تولید امکانپذیر نیست، بلکه باید شبکه انتقال نیز متناسب با آن توسعه یابد.
وی تصریح کرد: در برخی نقاط، شبکه ظرفیت پذیرش بار جدید را ندارد و لازم است با احداث پستهای جدید یا استفاده از پستهای سیار، این محدودیتها برطرف شود.
علیآبادی خطاب به مسئولان استانی گفت: باید از هماکنون برای سال آینده برنامهریزی شود، زیرا توسعه صنعتی استان نیازمند تأمین پایدار برق است و نباید اجازه دهیم سرمایهگذاریهای انجام شده به دلیل کمبود زیرساخت معطل بماند.
وی ادامه داد: سال آینده با چالشهای جدیدی در شبکه برق از جمله نوسانات ولتاژ و تغییر شرایط بهرهبرداری مواجه خواهیم بود؛ زیرا حجم قابل توجهی از توان جدید وارد شبکه میشود و این موضوع نیازمند بازنگری در طراحی و بهرهبرداری شبکه برق کشور است.
سال آینده تمرکز بر ارتقای کیفی شبکه برق خواهد بود
وزیر نیرو با بیان اینکه امسال بخش مهمی از تمرکز وزارت نیرو بر افزایش کمی ظرفیت تولید برق بوده است، اظهار کرد: در سال آینده علاوه بر توسعه ظرفیت، باید به ارتقای کیفیت شبکه، استفاده از تجهیزات مدرن و اجرای پروژههای نرمافزاری و هوشمندسازی نیز توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: امروز زمان آن رسیده است که علاوه بر توسعه فیزیکی، کیفیت مدیریت شبکه نیز ارتقا یابد تا بتوانیم پاسخگوی شرایط جدید صنعت برق باشیم.
علیآبادی با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه برق گفت: برای نخستین بار صنعت برق در مسیر خوداتکایی قرار گرفته است. در سالهای گذشته به دلیل قیمتگذاری غیرواقعی، مصرف برق با سرعت افزایش مییافت، اما سرمایهگذاری در تولید تقریباً متوقف شده بود و حتی به دلیل فرسودگی نیروگاهها، ظرفیت عملی تولید روندی کاهشی داشت.
وی افزود: اکنون بیش از ۱۴۵ هزار مگاوات تقاضا برای احداث نیروگاه در کشور ثبت شده که نشاندهنده تغییر مسیر سرمایهگذاری در این بخش است.
وزیر نیرو اظهار کرد: روندی که پیش از این میان رشد مصرف و تولید برق وجود داشت، واگرا شده بود، اما اکنون این فاصله در حال کاهش است و به سمت همگرایی حرکت میکنیم.
همراهی مردم در روزهای سخت مثالزدنی بود
علیآبادی از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: در روزهایی که کشور با شرایط خاص مواجه بود و همزمان گرمای هوا نیز افزایش یافته بود، از مردم درخواست کردیم در مصرف برق همکاری کنند.
وی افزود: تنها چند لحظه پس از این درخواست، حدود دو هزار مگاوات از مصرف برق کشور کاهش یافت؛ اقدامی که حتی برای کارشناسان صنعت برق نیز قابل توجه بود و نشان داد مردم در شرایط حساس، همراه دولت هستند.
وزیر نیرو تصریح کرد: از همه مردم ایران صمیمانه تشکر میکنم؛ زیرا این همراهی نقش مهمی در عبور موفق از شرایط دشوار داشت.
وی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان با دلسوزی و به صورت شبانهروزی مسائل مردم را پیگیری میکنند و این پیگیریها، هرچند گاهی با لحن تند همراه باشد، اگر صادقانه و برای حل مشکلات مردم باشد، برای وزارت نیرو ارزشمند است.
علیآبادی افزود: هر اندازه این پیگیریها با درک شرایط کشور و به صورت کارشناسی انجام شود، به حل سریعتر مسائل کمک خواهد کرد.
هدف نهایی، تبدیل ایران به صادرکننده برق است
وزیر نیرو با اشاره به چشمانداز صنعت برق کشور گفت: سیاستگذاریهای انجام شده باعث شده فاصله میان تولید و مصرف برق به تدریج کاهش یابد و امیدواریم در آینده نه چندان دور ایران بار دیگر به جایگاه صادرکننده برق دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: زمان دقیق تحقق این هدف را نمیتوان اعلام کرد، اما روند موجود نشان میدهد صنعت برق کشور در مسیر درستی قرار گرفته و با ادامه سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و همراهی مردم، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
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