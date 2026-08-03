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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از مناطق عملیاتی شمالغرب

بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از مناطق عملیاتی شمالغرب

ارومیه - فرمانده نیروی زمینی سپاه مناطق عملیاتی شمالغرب گفت: رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهک‌های تروریستی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی در کل کشور از جمله مناطق عملیاتی شمالغرب گفت: به حول و قوه الهی با تجربه گرانقدر سال‌های متمادی دفاع از سرزمین مقدس ایران اسلامی و بهره گیری از ایمان و تکنولوژی و علوم روز، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهکهای تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل کنند.

وی تاکید کرد:رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری از ایمان، فناوری و علوم روز، آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند.

کد مطلب 6907691

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