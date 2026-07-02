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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

تیم ۵ نفره گروهک منحله دمکرات در پیرانشهر به صورت کامل متلاشی شد

تیم ۵ نفره گروهک منحله دمکرات در پیرانشهر به صورت کامل متلاشی شد

ارومیه - تیم ۵ نفره گروهک منحله دمکرات در پیرانشهر در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) با آتش نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در استان آذربایجان غربی به صورت کامل متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی ورود یک تیم از گروهک منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر صورت گرفت، این تیم ۵ نفره بطور کامل منهدم شد و اجساد آنان به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6877413

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 1
      پاسخ
      ایران مواظب باشه
    • ایرانی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 1
      پاسخ
      سزای خيانت به وطن

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