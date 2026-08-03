نگهبان ۵۰ ساله در استخر ذخیره آب کشاورزی قروه جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام حادثه غرق‌شدگی در یک استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای کاظم‌آباد، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه دوشنبه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن مردی حدود ۵۰ ساله، تیم غواصی این سازمان به همراه رئیس آتش‌نشانی راهی محل حادثه شد.

پس از ارزیابی شرایط و ایمن‌سازی محیط، غواص آتش‌نشانی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی نجات، فرد گرفتار را از عمق حدود هشت متری استخر خارج و برای انجام اقدامات احیای اولیه به عوامل اورژانس ۱۱۵ مستقر در محل تحویل داد.

با وجود تلاش نیروهای امدادی، این مرد که بنا بر اعلام اولیه نگهبان استخر بوده است، جان خود را از دست داد.

پس از پایان عملیات امداد و نجات، محل حادثه برای انجام بررسی‌های قانونی به عوامل انتظامی و مالک استخر تحویل شد.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت ایمن‌سازی استخرهای ذخیره آب کشاورزی تأکید کرد و از مالکان خواست نسبت به نصب حصار، درب و قفل ایمن، استفاده از تابلوهای هشداردهنده و رعایت کامل ضوابط ایمنی اقدام کنند.

این سازمان همچنین از شهروندان خواست از شنا یا ورود به استخرهای ذخیره آب کشاورزی خودداری کرده و در صورت مشاهده فرد در حال غرق شدن، بدون آموزش و تجهیزات وارد آب نشوند و موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۲۵ و ۱۱۵ اطلاع دهند.