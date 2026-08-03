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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

آزادی ۲۷ زندانی واجد شرایط در قم به مناسبت اربعین حسینی

آزادی ۲۷ زندانی واجد شرایط در قم به مناسبت اربعین حسینی

قم - همزمان با شب اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی واجد شرایط با موافقت دستگاه قضایی از زندان مرکزی قم آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن شب اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی واجد شرایط با موافقت دستگاه قضایی از زندان مرکزی قم آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این آیین با حضور رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در زندان مرکزی قم برگزار شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم در این مراسم با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و دیگر مسئولان قضایی، به‌طور ویژه از دادستان عمومی و انقلاب قم به دلیل موافقت با آزادی این مددجویان تقدیر کرد.

وی با تأکید بر تداوم تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه دادگستری و اداره‌کل زندان‌های استان، اظهار کرد: همکاری مؤثر میان این دو مجموعه در راستای اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، صیانت از حقوق شهروندی، توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6907707

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