به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، اظهار کرد: در شرایط حساس و بحرانی کشور طی یک سال اخیر، شاهد تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه در میدان بودیم.

وی با اشاره به ابعاد مختلف حوادث از سال گذشته تاکنون، گفت: آغاز جنگ علیه ایران به دلیل اطمینان دشمن به رسیدن به اهدافش بود؛ چراکه خیال می‌کرد با ترور فرماندهان، سرداران و مقامات، کشور دچار فروپاشی خواهد شد، اما با قدرت ترمیم نظام اسلامی مواجه شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: دشمن بر همراهی حداکثری مخالفان داخلی برای رسیدن به اهدافش حساب باز کرده بود، اما با شکل‌گیری انسجام اجتماعی طی پنج ماه گذشته در قالب «بعثت مردمی»، شاهد شکست اهداف شوم آنان بودیم.

سردار دامغانی با اشاره به شکست تلاش ۴۷ ساله دشمن برای سقوط نظام اسلامی، عنوان کرد: پاسخ مردم با حضور در میدان، ضربه‌ای به مراتب محکم‌تر و کوبنده‌تر از قدرت نظامی به دشمن بوده است.

جنگ شناختی و نقش بی‌بدیل رسانه

وی ضمن تأکید بر اهمیت رسانه در جنگ شناختی، بیان کرد: در طول جنگ رمضان، این اهمیت دوچندان شده است. علیرغم بهره‌گیری دشمن از ظرفیت‌های اعمال قدرت و فشار دیپلماتیک، فرماندهی جنگ رسانه‌ای بر عهده شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده بوده است که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت قدرت در غلبه بر افکار عمومی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: امروز تمام جهان به هر نحوی در مشارکت جنگ علیه ایران و اسلام کوشیده است و اگر هرکس به تکلیف و وظیفه خویش عمل نکند، این مسیر منتج به پیروزی نخواهد شد.

وحدت و نقد منصفانه؛ رمز عبور از بحران

سردار دامغانی با تأکید بر لزوم فعالیت جهادی، گفت: امروز به اذعان تمام دیدگاه‌های سیاسی جهان، آمریکا در این جنگ به بن‌بست رسیده است و ایران بعد از جنگ، شرایط کاملاً متفاوتی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روایت فتح، تکلیف اصحاب رسانه است، اظهار کرد: دشمن به محض اینکه روزنه‌ای برای عبور از این جنگ پیدا کند، با یک عملیات رسانه‌ای به رویکرد گذشته شامل ایجاد اختلاف نظر، افزایش شکاف اجتماعی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و ملت ورود خواهد کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: امروز مردم با وجود تمام مشکلات متعدد داخلی، برای حفظ این وحدت مقدس تلاش می‌کنند؛ زیرا دشمن از همین بستر درصدد جبران شکست نظامی در میدان است.

نقد منصفانه؛ ضرورت توسعه استان

سردار دامغانی با بیان اینکه حفظ وحدت در جامعه رمز شکست دشمن است، گفت: این وحدت نباید مانع از نقد و مطالبه‌گری اصحاب رسانه شود؛ لذا فارغ از تسویه‌حساب شخصی، این نقد باید منصفانه و عادلانه باشد.

وی در پایان تصریح کرد: رشد و توسعه استان در گرو هم‌افزایی و تلاش همگانی اقشار مختلف جامعه است و امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، شاهد پیشرفت روزافزون گیلان باشیم.