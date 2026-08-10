به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حلاج مقدم از تعطیلی موزه‌ها و اماکن فرهنگی و تاریخی خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۲۸ صفر مصادف با سالروز رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) خبر داد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی افزود: براساس جدول تعطیلی مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و موزه‌ها، تمام مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی وابسته در سطح استان روز ۲۸ صفر(چهارشنبه۲۱ مردادماه جاری) تعطیل است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی خراسان رضوی آرامگاه فردوسی، موزه نادری، آرامگاه های خیام، عطار، موزه بزرگ خراسان است.

حلاج مقدم گفت: با توجه به این‌که مجموعه باغ‌موزه نادری واقع در مسیر تردد زائران به حرم مطهر رضوی قرار دارد، این مجموعه روز شهادت امام رضا(ع) مصادف با پنجشنبه ۲۲ مردادماه نیز تعطیل خواهد بود.