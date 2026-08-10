محمد حمیدی در جریان حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گلستان، اظهار کرد: در یک سال اخیر که اتفاقات و شرایط ویژهای را پشت سر گذاشتیم، رسانهها مسئولیت سنگینی بر عهده داشتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای مختلف بر کشور گفت: در چنین شرایطی مردم با مشکلات و فشارهای مختلفی مواجه هستند و این وضعیت نیازمند روشنگری و اطلاعرسانی دقیق است.
حمیدی ادامه داد: امروز رسانهها و خبرگزاریهایی که دقیق، مستند، شفاف و واقعی اطلاعرسانی میکنند، میتوانند کمک بزرگی به مردم داشته باشند و با ارائه اطلاعات صحیح، میزان استرس و نگرانی جامعه را کاهش دهند.
وی یکی از وظایف مهم رسانهها را تبیین خدمات مسئولان دانست و گفت: رسانهها در کنار انتقال دغدغههای مردم، خدماتی را که مسئولان با وجود همه مشکلات ارائه میکنند نیز برای مردم تبیین میکنند تا جامعه بداند مسئولان و خدمتگزاران آنها با وجود شرایط دشوار، در حال تلاش و پیگیری امور هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به نقش رسانهها در انتقال مطالبات مردم اظهار کرد: رسانهها یک پل ارتباطی مهم میان مردم و مسئولان هستند؛ از یک سو دغدغهها و مشکلات مردم در کف بازار، حوزه معیشت و زیرساختها را به مدیران منتقل میکنند و از سوی دیگر، اقدامات و تلاشهای مسئولان را به جامعه اطلاع میدهند.
حمیدی افزود: این ارتباط دوسویه بسیار مهم است و رسانهها میتوانند در نزدیکتر شدن مردم و مسئولان به یکدیگر و افزایش اعتماد عمومی نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
حمیدی با اشاره به جنگ رسانهای و روانی دشمن بیان کرد: کشور ما با دشمنانی مواجه است که از رسانههای قدرتمند و تجهیزات و فناوریهای روز برخوردارند و با استفاده از این ظرفیتها تلاش میکنند با پمپاژ خبری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
وی افزود: یکی از راهبردهای دشمن، ایجاد نگرانی و بیانگیزه کردن مردم است و در این مسیر از ابزارهای مختلف رسانهای برای ایجاد جنگ روانی و تشویش در جامعه استفاده میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: رسانههای داخلی در چنین شرایطی وظیفه سنگینی بر عهده دارند و عملکرد مناسب آنها میتواند در خنثی کردن عملیات روانی دشمن مؤثر باشد.
حمیدی با قدردانی از عملکرد خبرگزاری مهر در رویدادهای مختلف استان و کشور خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر همواره در اتفاقات مختلف در کنار مجموعه مدیریت استان بوده و در بحرانها و رویدادهای مهم حضور داشته است.
وی ادامه داد: در موضوعاتی مانند کنگره اربعین، تشییع پیکر رهبر شهید و سایر رویدادهای مهم، شاهد همراهی و پوشش مناسب خبرگزاری مهر بودیم و به همین دلیل امروز در این مجموعه حضور پیدا کردیم تا ضمن عرض ارادت، از زحمات خبرنگاران و عوامل این خبرگزاری قدردانی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان اظهار کرد: امیدواریم مدیریت استان نیز بتواند بیش از گذشته از ظرفیت رسانهها برای ارتباط با بدنه اجتماعی استفاده کند.
حمیدی همچنین بر استفاده از ظرفیت تخصصی رسانهها برای شناسایی مسائل استان تأکید کرد و گفت: خبرگزاریها ظرفیت بالایی برای پرداختن به موضوعات مختلف استان دارند و انتظار داریم در کنار پوشش اخبار روز، سوژهها و مسائل مهم را نیز به مدیریت استان معرفی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در پایان تأکید کرد: تعامل میان رسانه و مدیریت استان باید تقویت شود تا از یک سو مطالبات و مشکلات مردم بهتر شنیده شود و از سوی دیگر اقدامات و خدمات انجامشده نیز به شکل دقیق و شفاف به جامعه منتقل شود.
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