به گزارش خبرنگار مهر، ارزش ۸۰۳ شرکت فعال در ۴۸ صنعت مختلف به ۱۸ هزار و ۱۸۸ همت رسیده است؛ بازاری که بخش عمده ارزش آن در اختیار چند صنعت بزرگ قرار دارد و میان صنایع مختلف از نظر تعداد شرکت و ارزش بازار تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
بر اساس این رتبهبندی، صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآوردههای نفتی، بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای چندرشتهای صنعتی در صدر جدول ارزش بازار قرار گرفتهاند؛ در حالی که برخی صنایع با وجود حضور در بازار سرمایه، سهم محدودتری از ارزش کل بازار دارند.
فلزات اساسی بزرگترین صنعت بازار سرمایه
در رتبه نخست ارزش بازار، صنعت فلزات اساسی با ۵۴ شرکت فعال قرار دارد. ارزش بازار شرکتهای این گروه به ۳ هزار و ۶۱۷ همت رسیده است.
این صنعت به دلیل حضور شرکتهای بزرگ فولادی، مسی و تولیدکنندگان فلزات پایه، یکی از مهمترین بخشهای بازار سرمایه محسوب میشود و تغییرات قیمتهای جهانی، نرخ ارز و شرایط صادراتی تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکتهای آن دارد.
در رتبه دوم، صنعت محصولات شیمیایی با ۷۱ شرکت فعال قرار گرفته است. ارزش بازار این گروه به ۳ هزار و ۵۸۰ همت رسیده و حضور شرکتهای بزرگ پتروشیمی باعث شده این صنعت یکی از اصلیترین موتورهای ارزش بازار سرمایه باشد.
فاصله ارزش بازار دو صنعت نخست با سایر گروهها قابل توجه است؛ بهطوری که فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به تنهایی بیش از ۷ هزار و ۱۹۷ همت ارزش بازار دارند.
رتبه سوم تا پنجم؛ حضور پالایشگاهها، بانکها و هلدینگها
در رتبه سوم این جدول، صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای با ۱۳ شرکت فعال قرار دارد. ارزش بازار این گروه یک هزار و ۹۵۰ همت است.
بانکها و موسسات اعتباری با ۱۸ شرکت فعال نیز با ارزش بازار یک هزار و ۶۷۱ همت در رتبه چهارم قرار گرفتهاند.
رتبه پنجم به شرکتهای چندرشتهای صنعتی با ۹ شرکت فعال اختصاص دارد که ارزش بازار آنها به یک هزار و ۱۳۲ همت رسیده است.
رتبه ششم تا دهم؛ صنایع معدنی، سرمایهگذاری و دارویی
پس از پنج صنعت نخست، رتبهبندی ارزش بازار به این ترتیب ادامه پیدا میکند:
۶- استخراج کانههای فلزی با ۱۶ شرکت فعال؛ ارزش بازار: ۹۱۵ همت
۷- سرمایهگذاریها با ۷۱ شرکت فعال؛ ارزش بازار: ۸۱۹ همت
۸- مواد و محصولات دارویی با ۵۱ شرکت فعال؛ ارزش بازار: ۷۸۳ همت
۹- سیمان، آهک و گچ با ۴۳ شرکت فعال؛ ارزش بازار: ۵۰۵ همت
۱۰- خودرو و ساخت قطعات با ۴۲ شرکت فعال؛ ارزش بازار: ۴۱۵ همت
بر اساس دادههای موجود، رتبهبندی ۴۸ صنعت بازار سرمایه از نظر ارزش بازار به شرح زیر است:
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