۳۰ کودک و نوجوان در پویش «با ادبیات بزرگ شویم» برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانی شورمستی با اشاره به برگزاری پویش کتابخوانی «با ادبیات بزرگ شویم» اظهار کرد: این برنامه همزمان با روز قلم و روز ادبیات کودک و نوجوان با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به کتاب و ایجاد فرصت برای معرفی آثار ادبی مورد علاقه آنان برگزار شد.

وی افزود: پس از پایان زمان ارسال آثار، ویدئوهای شرکت‌کنندگان توسط هیئت داوران بررسی شد و در نهایت ۳۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

یزدانی با بیان اینکه حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف کشور نشان‌دهنده گستردگی استقبال از این پویش است، گفت: تنوع جغرافیایی برگزیدگان بیانگر ظرفیت بالای برنامه‌های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان و نقش فضای مجازی در گسترش فعالیت‌های کتابخوانی است.

وی ادامه داد: مهیا یزدانی، فریماه علیزاده، آنیسا اکبرزاده، ستایش صالح، مارال غلام‌پور، نیلا قاسمی، سیده مهتا یوسفی، کیان صدیقی، ثمینا فلاح، بارانا انداز، رها درخشنده، یونا خسروی، سارا قنبری نیاکی، تبسم قربانی، گراناز ایزدی، مرتضی حیدری، فاطمه خراسانی، نیاز برادران، مانلی سام‌دلیری، نرگس پاشا فومشی، فاطمه علیزاده، محمد کیوانلو، نیکی مستشار، معصومه احمدی، حسنا حیدریان، مهرسا یزدانی، مهدیار خادمی، سامیار اخوان، فرین نبی‌زاده و محمدیاسین سیفی، برگزیدگان این دوره از پویش هستند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام فراخوان، به هر یک از برگزیدگان این رویداد فرهنگی، مبلغ پنج میلیون ریال هدیه نقدی و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

یزدانی با تأکید بر تداوم برنامه‌های مرتبط با ترویج کتابخوانی در استان تصریح کرد: تجربه برگزاری این پویش نشان داد که با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، همراهی خانواده‌ها و ایجاد زمینه مشارکت برای کودکان و نوجوانان می‌توان علاقه به مطالعه و ادبیات را در میان نسل آینده تقویت کرد.