به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای عملکرد سیستم‌های سرمایشی ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: تمامی اتوبوس‌های فعال که مجهز به سیستم تهویه مطبوع هستند، پیش از آغاز فصل گرما به‌طور کامل مورد بازدید، سرویس و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند و از ابتدای تیرماه نیز هرگونه خرابی جدید در سیستم کولر به‌عنوان مورد برگشتی و تکراری تلقی شده و تعمیر آن به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از اتوبوس‌های تک‌کابین فرسوده و قدیمی که در سال‌های گذشته عمدتاً به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اساساً فاقد سیستم کولر و کانال‌کشی مربوط به آن هستند، افزود: این دسته از اتوبوس‌ها از ابتدا به سیستم تهویه مطبوع مجهز نبوده‌اند و به همین دلیل امکان ارائه خدمات سرمایشی در آن‌ها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شهروندان خواست در صورت مشاهده خرابی یا عملکرد نامطلوب سیستم تهویه اتوبوس‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش کنند و گفت: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه در اسرع وقت توسط مسئولان ذی‌ربط پیگیری و رسیدگی می‌شود.

علیزاده با اشاره به تقویت ظرفیت تعمیرات ناوگان اتوبوسرانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، علاوه بر نیروهای فنی تعمیرگاه‌های شرکت واحد، اکیپ‌های تعمیراتی شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین واحدهای خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز نیز در تعمیرگاه‌ها مستقر شده‌اند تا خدمات تخصصی مورد نیاز سیستم‌های تهویه مطبوع را ارائه دهند.

وی ادامه داد: تمامی اتوبوس‌ها پیش از اعزام به خطوط توسط عوامل توقفگاه و بخش بهره‌برداری از نظر وضعیت فنی و عملکردی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورتی که هرگونه نقص فنی، به‌ویژه در سیستم سرمایشی، مشاهده شود، از اعزام اتوبوس جلوگیری شده و خودرو برای انجام تعمیرات به تعمیرگاه ارجاع داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در عین حال تأکید کرد: با توجه به اینکه برخی از اتوبوس‌های ناوگان روزانه بیش از ۱۷ ساعت در خطوط مختلف فعالیت می‌کنند، احتمال بروز نقص در سیستم سرمایشی پس از آغاز سرویس‌دهی وجود دارد؛ از این رو، تعمیر و رفع اشکالات سیستم‌های کولر در طول فصل گرما به‌صورت مستمر و بدون وقفه در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در صورت تأمین به‌موقع قطعات یدکی مورد نیاز، اتوبوس‌هایی که به دلیل نقص در سیستم کولر از چرخه خدمت خارج می‌شوند، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از انجام تعمیرات دوباره به ناوگان خدمت‌رسانی بازمی‌گردند.

علیزاده همچنین درباره وضعیت اتوبوس‌های برقی هایگر گفت: این اتوبوس‌ها به سیستم تهویه مطبوع با قدرت سرمایشی متناسب با نیاز اتوبوس‌های تک‌کابین، شیشه‌های دوجداره دودی و پرده‌های آفتاب‌گیر مجهز هستند و تمامی آن‌ها به‌طور کامل تحت پوشش گارانتی قرار دارند.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه نقص فنی، به‌ویژه در سیستم سرمایش کابین، اتوبوس‌های برقی برای بررسی و رفع ایراد به مراکز خدمات پس از فروش ارجاع می‌شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: اتوبوس‌های برقی تحویل‌شده در سال گذشته نیز پیش از آغاز فصل گرمای امسال به‌طور کامل از نظر وضعیت فیلترها، کندانسورها و سایر بخش‌های مرتبط با سیستم تهویه مطبوع مورد بازدید و سرویس دوره‌ای قرار گرفته‌اند تا با آمادگی کامل در خدمت شهروندان باشند.