به گزارش خبرنگار مهر، پویش «مادران کتابخوان» ظهر شنبه با هدف تقویت فرهنگ مطالعه در خانواده و افزایش مشارکت والدین در فرآیند کتابخوانی کودکان و نوجوانان، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دهگلان برگزار شد.
این برنامه با حضور جمعی از مادران، پدران و اعضای کودک و نوجوان کانون همراه بود و شرکتکنندگان در فضایی صمیمی، ضمن انتخاب کتابهای مورد علاقه خود، به روخوانی و مطالعه مشترک پرداختند.
برگزاری این پویش با رویکرد خانوادهمحور، فرصتی فراهم کرد تا کتابخوانی از یک فعالیت فردی فراتر رفته و به تجربهای مشترک میان والدین و فرزندان تبدیل شود؛ تجربهای که در کنار تقویت علاقه به مطالعه، زمینه تعامل بیشتر اعضای خانواده و گفتوگو درباره مفاهیم و پیامهای داستانها را فراهم کرد.
روایت کودکان از کتابها در قاب نقاشی و کلاژ
یکی از بخشهای خلاقانه این برنامه، تبدیل برداشتها و دریافتهای ذهنی کودکان از محتوای کتابها به آثار هنری بود.
اعضای کودک و نوجوان کانون با الهام از داستانهای مطالعهشده، احساسات و برداشتهای خود را در قالب نقاشی و کلاژهای رنگی به تصویر کشیدند.
این فعالیت علاوه بر ایجاد فضایی برای بروز خلاقیت و تقویت مهارتهای هنری کودکان، فرصتی برای گفتوگو درباره محتوای کتابها، شخصیتهای داستانی و پیامهای فرهنگی و تربیتی آنها ایجاد کرد.
در ادامه این برنامه، نشست شورای خانواده نیز با حضور اعضای کانون برگزار شد و حاضران درباره نقش خانواده در نهادینه کردن عادت مطالعه در میان کودکان و نوجوانان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست بر ضرورت همراهی والدین با فرزندان در مسیر مطالعه و کتابخوانی تأکید و خانواده به عنوان نخستین و مهمترین بستر شکلگیری رشد فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان معرفی شد.
مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دهگلان نیز هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ مطالعه در محیط خانواده، تقویت روحیه مشارکت، پرورش خلاقیت و افزایش خودباوری در کودکان و نوجوانان عنوان کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دهگلان در تلاش است با استمرار برنامههای فرهنگی و خانوادهمحور، زمینه انس بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب را فراهم کرده و از ظرفیت خانوادهها برای تقویت فرهنگ مطالعه و رشد خلاقیت نسل آینده بهره بگیرد.
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