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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۳

زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بامداد سه شنبه هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بامداد سه شنبه هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر، بامداد سه شنبه سیزدهم مرداد ماه حوالی فارغان در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت ۱:۴۵:۲۵ بامداد سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۴۰۵ زمین لرزه‌ای در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در موقعیت طول جغرافیایی ۵۶.۱۱ درجه و عرص جغرافیایی ۲۸.۱۳ درجه ثبت شده است.

محل وقوع این زمین لرزه حوالی فارغان در استان هرمزگان ثبت شده است.

فاصله کانون زلزله تا فارغان ۱۸ کیلومتر تا حاجی آباد هرمزگان ۲۹ و تا ارزوییه استان کرمان ۴۵ کیلومتر بوده است.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی واصل نشده است.

کد مطلب 6907834

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