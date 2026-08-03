بازدید بامدادی بازرس کل گیلان از آسفالت‌ ریزی مناطق مختلف رشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بامداد سه شنبه با حضور سرزده در معابر شهری و بینشهری رشت، کیفیت اجرای عملیات آسفالتریزی را زیر ذرهبین نظارت قرار داد و ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: این بازدید با هدف کنترل دقیق کیفیت اجرا، اطمینان از انطباق عملیات با مشخصات فنی، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از هرگونه افت کیفیت در پروژههای عمرانی صورت گرفت.
بازرس کل استان گیلان در جریان این بازدید که با همراهی رحیم شوقی، شهردار رشت، معاونین و سربازرسان بازرسی کل انجام شد، تمامی مراحل اجرای آسفالت از جمله کنترل دمای مخلوط آسفالتی در زمان تخلیه و پخش، نحوه اجرای لایهها، میزان تراکم، یکنواختی سطح، کیفیت پرداخت نهایی و رعایت الزامات و استانداردهای فنی را بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار داد.
آقایی با تأکید بر اینکه هر متر از معابر شهری و بینشهری باید با بالاترین کیفیت ممکن اجرا شود، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت آسفالتریزی برای تضمین دوام، ایمنی و ماندگاری راهها ضروری است و بازرسی کل استان این نظارت را تا مرحله بهرهبرداری نهایی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود پروژهها با رعایت کامل استانداردها و بدون هیچ گونه نقص فنی به پایان میرسند.
وی در ادامه با قدردانی از زحمات شهردار و نیروهای خدوم شهرداری رشت، اضافه کرد: باید رضایت مردم و همشهریان گرامی که در این ایام اجرای پروژه دچار مشکلاتی شدهاند، جلب شود و تمامی دستگاههای اجرایی با جدیت تمام، پیگیر رفع نواقص و تکمیل پروژهها باشند تا شاهد بهبود کیفیت رفتوآمد و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان باشیم.
بازرس کل استان گیلان در پایان تأکید کرد: بازرسی کل استان با رویکرد نظارت میدانی و جهادی، بر تمامی پروژههای عمرانی شهرداری رشت نظارت مستمر خواهد داشت و هرگونه کوتاهی در رعایت استانداردها قابل پذیرش نیست.
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