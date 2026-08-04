به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضایی طی روزهای گذشته عملیات متعددی برای مقابله با صید غیرمجاز، رهاسازی گونه‌های حیات‌وحش و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان اجرا کرد.

کشف ۱۳ بال پرنده وحشی در سمیرم

در یک عملیات مشترک محیط زیست و نیروی انتظامی در شهرستان سمیرم، ۱۳ پرنده وحشی شامل ۹ کبک وحشی و چهار بال سهره طلایی که به‌صورت غیرقانونی صید شده بودند، ضبط شد.

متخلف بازداشت و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد. به دستور دادستان سمیرم، این پرندگان پس از طی مراحل قانونی در زیستگاه اصلی خود در منطقه شکارممنوع حنا رهاسازی شدند.

جمع‌آوری ۶۰۰ متر تور صید در سد کوچری گلپایگان

یگان حفاظت محیط زیست گلپایگان نیز در گشت‌های شبانه از ۱۰ تا ۱۱ مرداد در محدوده سد کوچری، ۲ رشته تور صیادی غیرمجاز به طول تقریبی ۶۰۰ متر را جمع‌آوری و ضبط کرد.

این عملیات با هدف جلوگیری از صید بی‌رویه گونه‌های بومی و حفظ اکوسیستم سد انجام شد.

پایش زیستگاه‌های دهاقان با رویکرد مشارکتی

در شهرستان دهاقان نیز یگان حفاظت در ۱۱ مرداد عملیات گشت و پایش زیستگاه‌های منطقه شکارممنوع دشتک و زیستگاه‌های آزاد را اجرا کرد. در این مأموریت، علاوه بر بررسی وضعیت حیات‌وحش، منابع آبی حساس بازبینی شده و تعامل سازنده‌ای با عشایر و جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از عرصه‌های طبیعی برقرار شد.

خشکسالی بیخ گوش زیستگاه‌ قمصر و برزک

با توجه به کاهش سطح آب‌های سطحی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک، تامین آب برای حیات‌وحش این منطقه به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. این عملیات با آبرسانی مستمر در فصل خشک و گرم سال به مخازن و آبشخورهای منطقه انجام می شود تا از مهاجرت غیرعادی یا تلفات احتمالی گونه‌ها در پی خشکسالی و کم آبی جلوگیری شود.

مسئولان محیط زیست تأکید کردند که نظارت بر کیفیت آب و پایداری این آبشخورها، تا پایان فصل خشک و تا زمان بازگشت بارش‌های کافی، در اولویت عملیاتی نیروهای حفاظتی خواهد بود.

تقویت منابع آبی پناهگاه یخاب در دستور کار قرار گرفت

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان همراه با کارشناسان از پناهگاه حیات‌وحش یخاب در شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد.

رضا نامدار در این بازدید بر تکمیل تجهیزات حفاظتی، بهسازی ابنیه، دیوارکشی و تأمین ادوات محیط‌بانان تأکیدکرد.

همچنین وضعیت منابع آبی پایش و برنامه‌هایی شامل تهیه و نصب مخازن ذخیره آب، لایروبی و کول‌گذاری چشمه‌ها، اصلاح خطوط انتقال و احداث آبشخورهای استاندارد در دستور کار قرار گرفت تا تاب‌آوری منطقه در برابر خشکسالی افزایش یابد.

کشف پرنده شکاری دلیجه از منزلی در سمیرم

در پی عملیات بازرسی و پایش‌های مستمر یگان حفاظت محیط زیست سمیرم موفق به کشف و توقیف یک پرنده شکاری از گونه حساس دلیجه شد که به‌صورت غیرقانونی در یک منزل شخصی نگهداری می‌شد.

این پرنده شکاری که توسط فرد متخلف با اهداف شخصی زنده گیری و در محیط بسته نگهداری می شد، حین شکار و یا صید غیرقانونی، دچار آسیب جدی در ناحیه پای چپ شده و به دلیل این نقص عضو، توانایی زیست در طبیعت را از دست داده بود.

این پرنده پس از کشف، جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی و بازیابی توان جسمی، به مرکز قرنطینه و بازپروری حیات‌وحش اصفهان منتقل شده است.

پلمب واحد غیرمجاز فرآوری سرباره و ضایعات در لنجان

یک واحد صنعتی غیرمجاز که در محله «کله‌مسلمان» شهر زاینده‌رود شهرستان لنجان به فرآوری سرباره و بازیافت ضایعات مشغول بود، با دستور مراجع قضایی و به دلیل تکرار تخلفات زیست‌محیطی، پلمب شد.

این اقدام با پیگیری‌های مستمر کارشناسان محیط زیست و مشاهده عدم انطباق فعالیت‌های این واحد با استانداردهای ایمنی و پروتکل‌های دفع پسماند صورت گرفت.