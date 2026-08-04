پلیس در جستجوی نویسنده گمشده؛ جهنمی که هیچ راه خروجی از آن نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، استیون کینگ نویسنده آمریکایی است که او را به عنوان «پادشاه وحشت» ملقب کردهاند. کینگ رمانها و داستانهای کوتاه بسیاری بهویژه در ژانرهای وحشت، جنایی و علمی تخیلی نوشته است. برخی از آثار او مانند «آن»، «پیادهروی طولانی»، «کری»، «میزری» و «درخشش» ستایش منتقدان را به خود جلب و فروش بسیار بالایی را تجربه کردهاند. از رمانهای کینگ اقتباسهای متعددی نیز انجام شده است و معروفترین آنها «رستگاری در شاوشنک» به کارگردانی فرانک دارابونت، «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک و «در کنارم بایست» به کارگردانی راب راینر است.
همچنین رمان «میزری» یک بار در سال ۱۹۹۰ به کارگردانی راب راینر و بازی هنرپیشگانی چون کتی بیتس و جیمز گان ساخته شد و توانست جایزه بهترین بازیگر زن اسکار را از آن خود کند. در سال ۲۰۱۵ نیز یک اقتباس تئاتری از این رمان با بازی لوری متکالف و بروس ویلیس روی صحنه رفت.
در ایران نیز بر اساس این رمان استیون کینگ یک نمایش رادیویی با عنوان «کابوس یک پرستار» در ۶ قسمت تولید و پخش شده است. ایوب آقاخانی تنظیم آن برای رادیو را بر عهده داشته است و نازنین مهیمنی آن را کارگردانی کرده است. اشرفالسادات اشرفنژاد نیز تهیهکننده این اثر است.
در این نمایش رادیویی محسن بهرامی، مونا صفی، محمد پورحسن، محمد مجدزاده، حسن پورگل محمدی و نازنین مهیمنی به ایفای نقش پرداختهاند.
میرطاهر مظلومی گوینده، نرگس موسیپور افکتور و مجید آینه صدابردار این نمایش شنیدنی هستند.
پلیس در جستجوی پل شلدون به هتل محل اقامت او میرود. آنها در تلاشند تا او را پیدا کنند.
پل یک بار دیگر در نبود آنی از اتاق خارج میشود اما نمیتواند قفل در را باز کند. پل به روزنامههایی دست پیدا میکند و متوجه میشود که آنی در کودکی خانهاش را آتش زده و پیشتر نیز یکی از همکلاسیهایش را بدون دلیل خاصی کشته است.
آنی همینطور یک بار ازدواج کرده بوده و بعد طلاق گرفته است. او در بیمارستان چندین نوزاد را کشته است و با این حال پلیس را فریب داده و تبرئه شده است.
پل در فرار شکست میخورد و حالا باور دارد که اینجا جهنم است و هیچکس نمیتواند از جهنم فرار کند.
پل وسوسه میشود تا اقدام به کشتن آنی بکند و قرصها را در غذای او بریزد اما تردید میکند. آنی به پل با آمپول تزریقی انجام میدهد و به پل خبر میدهد که ماشینش دیگر در آن اطراف نیست و حالا پلیس نمیتواند به سادگی او را پیدا کند.
آنی با تکنیکی از پیش فکرشده متوجه شده است که پل از اتاقش بیرون میرود و حالا آرشیو روزنامهاش را دیده است.
آیا آنی که حالا همه چیز را میداند پل را برای کارهایش مجازات میکند؟ آیا کاری از پلیس بر میآید؟ چه کسی راه خروج از جهنم را میداند؟
باهم چهارمین قسمت از نمایش رادیویی «کابوس یک پرستار» با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه را میشنویم.
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