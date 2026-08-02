به گزارش خبرنگار مهر، استیون کینگ نویسنده آمریکایی است که او را به عنوان «پادشاه وحشت» ملقب کردهاند. کینگ رمانها و داستانهای کوتاه بسیاری بهویژه در ژانرهای وحشت، جنایی و علمی تخیلی نوشته است. برخی از آثار او مانند «آن»، «پیادهروی طولانی»، «کری»، «میزری» و «درخشش» ستایش منتقدان را به خود جلب و فروش بسیار بالایی را تجربه کردهاند. از رمانهای کینگ اقتباسهای متعددی نیز انجام شده است و معروفترین آنها «رستگاری در شاوشنک» به کارگردانی فرانک دارابونت، «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک و «در کنارم بایست» به کارگردانی راب راینر است.
همچنین رمان «میزری» یک بار در سال ۱۹۹۰ به کارگردانی راب راینر و بازی هنرپیشگانی چون کتی بیتس و جیمز گان ساخته شد و توانست جایزه بهترین بازیگر زن اسکار را از آن خود کند. در سال ۲۰۱۵ نیز یک اقتباس تئاتری از این رمان با بازی لوری متکالف و بروس ویلیس روی صحنه رفت.
در ایران نیز بر اساس این رمان استیون کینگ یک نمایش رادیویی با عنوان «کابوس یک پرستار» در ۶ قسمت تولید و پخش شده است. ایوب آقاخانی تنظیم آن برای رادیو را بر عهده داشته است و نازنین مهیمنی آن را کارگردانی کرده است. اشرفالسادات اشرفنژاد نیز تهیهکننده این اثر است.
در این نمایش رادیویی محسن بهرامی، مونا صفی، محمد پورحسن، محمد مجدزاده، حسن پورگل محمدی و نازنین مهیمنی به ایفای نقش پرداختهاند.
میرطاهر مظلومی گوینده، نرگس موسیپور افکتور و مجید آینه صدابردار این نمایش شنیدنی هستند.
در سومین قسمت از نمایش رادیویی «کابوس یک پرستار» میشنویم:
پل شروع به نوشتن ادامه رمانهای میزری میکند تا بتواند آنی را راضی کند. او سه صفحه نخستین را به آنا نشان میدهد و آنی سعی میکند اشکالاتی به آن وارد کند. آنی از او میخواهد راهی برای زنده بودن میزری پیدا کند که او را قانع کند.
آنی درگیر بدهیهای بسیاری است و پل با هدف خارج شدن او از خانه تصمیم میگیرد ۴۰۰ دلار موجود در کیفش را به او بدهد.
پل از فرصت استفاده میکند و در را باز میکند اما بلافاصله آنی باز میگردد و پل دوباره در را قفل میکند و به جایش باز میگردد.
آنی برای ۲ روز وارد اتاق پل نمیشود و هیچ غذایی به او نمیدهد. او با لبهای خونی وارد اتاق پل میشود و شروع به خودزنی میکند. بعدا مشخص میشود که آنی اقدام به گرفتن موشهای زیرزمین کرده است.
آنی به پل پیشنهاد میدهد تا یک خودکشی ۲ نفره انجام دهند اما پل به او وعده میدهد که تا پایان اتمام رمان میزری صبر کند. آنی صریحا به او میگوید که هرگز به پل اجازه نمیدهد زنده از آن خانه خارج شود.
آیا پل از مرگ خواهد گریخت؟ آنی با پایان یافتن رمان چه خواهد کرد؟ واقعا هیچ راه خروجی وجود ندارد؟
باهم سومین قسمت از نمایش رادیویی «کابوس یک پرستار» با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه را میشنویم.
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