شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۶۱۲۵ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس آمارهای رسمی، شمار جان‌باختگان ۲ زمین‌ لرزه‌ ای که ماه ژوئن گذشته ونزوئلا را لرزاندند به ۶۱۲۵ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، بر اثر این حادثه همچنین حدود ۱۷ هزار نفر نیز مجروح شده‌ اند.

در حالی که عملیات جستجو و امدادرسانی در مناطق آسیب‌ دیده ادامه دارد، همچنان هزاران نفر مفقود هستند و ده‌ ها هزار تن دیگر در اردوگاه‌ های موقت به سر می‌ برند.

«خورخه رودریگز»، رئیس مجلس ملی (پارلمان) ونزوئلا پیشتر در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با آخرین تحولات زمین‌لرزه‌های ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری ونزوئلا، اعلام کرده بود که شمار کشته‌شدگان با ادامه عملیات تفحص، کماکان افزایش می یابد.