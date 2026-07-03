به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات الجزایری اعلام کردند که شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در این کشور به ۲۵۹۵ نفر رسیده است.

همچنین رسانه‌های ونزوئلایی اعلام کردند که شمار مجروحان این زمین لرزه مهیب به ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته است.

۱۸۹ ساختمان به‌طور کامل فروریخته‌اند.

بیشتر مقام‌های ایالت «لا گوایرا» نیز در پی وقوع این زلزله ویرانگر جان خود را از دست داده‌اند.

بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) دو زمین لرزه قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) ونزوئلا را لرزاندند. در پی این زمین لرزه هزاران نفر مجروح شده‌اند.