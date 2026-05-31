  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

توسعه مکانیزاسیون اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

توسعه مکانیزاسیون اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

نور- معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه مکانیزاسیون و تکمیل زنجیره ارزش را اولویت اصلی سیاست‌های وزارتخانه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی که در فرمانداری شهرستان نور برگزار شد، گفت: مازندران قطب راهبردی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. این استان در سه حوزه باغبانی، زراعت و شیلات جایگاه ویژه‌ای دارد و وزارت جهاد کشاورزی توسعه پایدار تولید در این منطقه را در اولویت قرار داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان‌های نور و محمودآباد در تولید برنج، کیوی و محصولات گلخانه‌ای اظهار داشت: در نشست‌های تخصصی، تصمیمات مهمی برای جوانسازی و احیای باغ‌های فرسوده به‌ویژه در بخش مرکبات گرفته شده است.

وی گفت: همچنین توسعه تولید نهال‌های گواهی‌شده و افزایش عملکرد در واحد سطح از دیگر مصوبات این جلسات بود.

برومندی توسعه مکانیزاسیون و تکمیل زنجیره ارزش را اولویت اصلی سیاست‌های وزارتخانه دانست و افزود: برای رفع موانع صادراتی در حوزه گل و گیاه، وزیر جهاد کشاورزی دستورهای لازم را صادر کرده است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، افزون بر تأمین نیاز داخلی، افزایش ارزآوری از راه صادرات محصولات باکیفیت مازندران به بازارهای بین‌المللی است.

عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز بر حمایت از باغداران و پایداری تولید محصولات باغبانی تأکید کرد و افزود::مازندران سالانه بیش از سه میلیون تن مرکبات تولید می‌کند؛ از این رو اجرای طرح‌های جوانسازی باغ‌ها و اصلاح ارقام مرکبات در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین برای محصول کیوی که استان در تولید آن جایگاه ویژه‌ای دارد، راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساخت‌ها بررسی شد.

وی یادآور شد: تکمیل زنجیره ارزش در تولید محصولات باغبانی دیگر محور مهم این نشست بود. مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و پیش‌بینی تسهیلات مناسب، زمینه توسعه صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی فراهم شود.

کد مطلب 6845880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها