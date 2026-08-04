واکنش ایرانسل به ابهام درباره مصرف اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در پی انتشار ابهامها و پرسشهایی در شبکههای اجتماعی، درباره نحوه محاسبه حجم مصرفی بستههای اینترنت اپراتورها، ایرانسل با اشاره به مصوبههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، توضیحاتی را درباره سازوکار اعمال ضریب ترافیک و نحوه محاسبه حجم اینترنت مصرفی در ترافیک بینالملل، داخلی و پیامرسانهای داخلی توسط اپراتورها ارائه داد.
بر اساس مصوبهها و ابلاغیههای رگولاتوری، اینترنت مصرفی مشترکان اپراتورها، بسته به اینکه ترافیک بینالملل، داخلی یا پیامرسان داخلی باشد، با ضرایب متفاوتی محاسبه میشود.
بر این اساس، در زمان استفاده از ترافیک بینالملل، حجم مصرفی بهصورت عادی محاسبه میشود. به این معنی که با مصرف یک گیگابایت ترافیک بینالملل، عیناً یک گیگابایت از بسته اینترنت مصرف میشود.
در صورت استفاده از ترافیک داخلی، (شامل وبسایتها و سرویسهایی که IP آنها توسط سازمان فناوری اطلاعات، به صورت دورهای اعلام میشود)، حجم مصرفی با ۶۳ درصد تخفیف نسبت به ترافیک بینالملل محاسبه میشود. به بیان ساده، با استفاده از تعرفه ترجیحی، با بسته یک گیگابایتی میتوان حدود ۲.۷ گیگابایت محتوای داخلی را مشاهده کرد.
در صورت استفاده از پیامرسانهای داخلی، ترافیک مصرفی با تخفیف ۷۵.۲ درصد نسبت به ترافیک بینالملل محاسبه میشود. در این حالت، با یک بسته یک گیگابایتی، کاربر میتواند تا حدود ۴.۰۳ گیگابایت در پیامرسانهای داخلی به ارسال و دریافت پیام، فایل، عکس و ویدئو بپردازد.
مشترکان ایرانسل میتوانند با مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، حجم باقیمانده و حجم مصرف شده از بسته اینترنت خود را در صورت استفاده از ترافیک بینالملل، داخلی یا پیامرسانهای داخلی مشاهده کنند. همچنین لینک اعتبارسنجی رگولاتوری از بستههای اینترنت، در کانالهای فروش اپراتورها در دسترس است.
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