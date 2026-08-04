https://mehrnews.com/x3cK9k ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ کد مطلب 6908035 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ آیین عزاداری مردم شهرستان محلات در روز اربعین حسینی محلات- در این ویدئو آیین عزاداری مردم شهرستان محلات در روز اربعین حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6908035 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای پیش از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در اراک اربعین حسینی؛ خط بطلان بر محاسبات دشمن و تجلی ایستادگی ملت جابهجایی بیش از ۱۵ هزار زائر از استان مرکزی در طرح اربعین ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست برچسبها محلات اربعین 1405 ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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