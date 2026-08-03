  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

جابه‌جایی بیش از ۱۵ هزار زائر از استان مرکزی در طرح اربعین

جابه‌جایی بیش از ۱۵ هزار زائر از استان مرکزی در طرح اربعین

اراک- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی از جابه‌جایی ۱۵ هزار و ۹۱۴ زائر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای این استان در جریان طرح اربعین خبر داد.

روح‌الله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات‌رسانی گسترده به زائران حسینی اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین تاکنون ، ۱۰ هزار و ۹۷۶ نفر زائر در قالب ۴۵۲ سفر، از مبدأ استان مرکزی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جابه‌جا شده‌اند.

وی با بیان اینکه بازگشت زائران با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۹۳۸ زائر نیز با بهره‌گیری از ۱۵۵ دستگاه ناوگان اتوبوسی، از مرزهای غربی کشور به سلامت به استان مرکزی بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این استان، گفت: از ۲۵ تیرماه تا امروز دوازدهم مردادماه، مجموع تردد ثبت‌شده در طرح اربعین به ۱۳ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۴۸۴ دستگاه وسیله نقلیه رسید.

محسن‌زاده تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۰۲ دستگاه وسیله نقلیه به استان وارد و ۳ میلیون و ۹۴ هزار و ۷۴۰ دستگاه وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی در پایان بر آمادگی کامل تیم‌های راهداری برای تسهیل در تردد و بازگشت ایمن زائران تا پایان طرح اربعین تأکید کرد.

کد مطلب 6907384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها