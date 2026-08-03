روح‌الله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات‌رسانی گسترده به زائران حسینی اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین تاکنون ، ۱۰ هزار و ۹۷۶ نفر زائر در قالب ۴۵۲ سفر، از مبدأ استان مرکزی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جابه‌جا شده‌اند.

وی با بیان اینکه بازگشت زائران با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۹۳۸ زائر نیز با بهره‌گیری از ۱۵۵ دستگاه ناوگان اتوبوسی، از مرزهای غربی کشور به سلامت به استان مرکزی بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی این استان، گفت: از ۲۵ تیرماه تا امروز دوازدهم مردادماه، مجموع تردد ثبت‌شده در طرح اربعین به ۱۳ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۴۸۴ دستگاه وسیله نقلیه رسید.

محسن‌زاده تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۰۲ دستگاه وسیله نقلیه به استان وارد و ۳ میلیون و ۹۴ هزار و ۷۴۰ دستگاه وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی در پایان بر آمادگی کامل تیم‌های راهداری برای تسهیل در تردد و بازگشت ایمن زائران تا پایان طرح اربعین تأکید کرد.