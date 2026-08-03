اربعین حسینی؛ خط بطلان بر محاسبات دشمن و تجلی ایستادگی ملت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در سالی که مردم با داغ شهادت رهبر شهید خود و روزهایی سخت در سایه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرایط جنگی روبهرو هستند، عشق به امام حسین(ع) و آرمانهای عاشورا همچنان زنده مانده و تهدیدها، فشارها و ناامنیها نتوانسته مانع حضور عاشقان حسینی در راهپیمایی بزرگ اربعین شود.
میلیونها زائر با گامهایی استوار، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بار دیگر پیام همبستگی، ایستادگی و وفاداری خود را در مسیر کربلا به نمایش گذاشتند، اربعین امسال روایتی است از مردمی که در سختترین شرایط نیز پیوند خود با فرهنگ عاشورا را حفظ کردند.
حضور میلیونی زائران؛ پاسخ ملت به تهدیدها
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که کشور داغدار شهادت رهبر شهید و درگیر روزهای سخت جنگ و حملات دشمنان است، حضور میلیونی مردم در راهپیمایی اربعین نشان داد که عشق به امام حسین(ع) و مسیر مقاومت هرگز با هیچ تهدید و فشاری متوقف نخواهد شد.
حجت الاسلام محمد سبزی افزود: این حضور باشکوه، تنها یک حرکت مذهبی نیست، بلکه تجلی وحدت، همبستگی و اراده ملتی است که در دشوارترین شرایط نیز پای آرمانهای دینی و انقلابی خود ایستاده است.
وی افزود: اربعین اکنون به یک جریان عظیم فرهنگی و تمدنی تبدیل شده که فراتر از مرزهای جغرافیایی، پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به جهانیان مخابره میکند، مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی و فشارهای بیرونی، با عشق و اخلاص در این مسیر قدم برمیدارند و نشان میدهند که فرهنگ عاشورا همچنان زنده و الهامبخش نسلهای مختلف است.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: این اجتماع عظیم، پیام روشنی برای دشمنان دارد و آن این است که ملت ایران و پیروان مکتب اهلبیت(ع) در برابر هیچ تهدیدی عقبنشینی نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: اربعین، نماد استمرار راه شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای امام حسین(ع) است و هر سال با شکوهتر از گذشته، قدرت نرم امت اسلامی را به نمایش میگذارد.
اربعین حسینی جلوهای از وحدت و ترویج فرهنگ عاشورا است
امام جمعه ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین یک حرکت عظیم فرهنگی و معنوی است که پیام عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم و ارزشهای انسانی را به جهانیان منتقل میکند.
حجت الاسلام جعفر رحیمی گفت: حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی اربعین، نشاندهنده عمق محبت مردم به اهلبیت (ع) و نمادی از وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه اربعین فرصتی برای بازخوانی اهداف قیام عاشورا به شمار میرود، تصریح کرد: این حماسه بزرگ باید به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و اجتماعی برای تقویت ارزشهای دینی، اخلاقی و معنوی مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام رحیمی بیان کرد: خدمترسانی به زائران، مشارکت مردمی و فعالیت موکبها در مسیر اربعین، جلوهای زیبا از فرهنگ ایثار، مهماننوازی و محبت به اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارد.
اربعین حسینی جلوهای از وحدت امت اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار است
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اربعین حسینی، این رویداد عظیم معنوی را یکی از بزرگترین اجتماعات دینی جهان اسلام دانست و اظهار کرد: راهپیمایی اربعین، جلوهای بیبدیل از وحدت، همدلی و انسجام مسلمانان است که هر ساله میلیونها عاشق و دلداده اهلبیت(ع) را از اقصی نقاط جهان گرد هم میآورد.
علی خسروی افزود: فرهنگ اربعین بر پایه ارزشهایی همچون ایثار، ازخودگذشتگی، خدمترسانی، همبستگی اجتماعی و تعمیق باورهای دینی شکل گرفته و میتواند الگویی مؤثر برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی در جوامع اسلامی باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با بیان اینکه اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست، تصریح کرد: این حرکت عظیم مردمی، پیام عدالتخواهی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم را به جهانیان منتقل میکند و استمرار نهضت عاشورا را در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و تمدنی به نمایش میگذارد.
خسروی تصربح کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و دانشجویان، در مراسم اربعین میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی، افزایش روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت و همدلی در جامعه باشد.
وی تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و رسانهای برای تبیین پیام جهانی اربعین و انتقال مفاهیم عمیق این حرکت عظیم به نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است و میتواند در معرفی هرچه بهتر فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی به افکار عمومی جهان نقشآفرین باشد.
اربعین حسینی فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و همدلی است
استاد حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:اربعین حسینی، نمادی از وحدت، همبستگی و ارادت مسلمانان و آزادگان جهان به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
زهرا خاطری با بیان اینکه مراسم اربعین نقش مهمی در تقویت ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی دارد، اظهار کرد: حضور گسترده زائران در این آیین باشکوه، جلوهای از فرهنگ ایثار، همدلی، خدمترسانی و انسجام امت اسلامی را به نمایش میگذارد.
خاطری افزود: مشارکت مردم در برگزاری مراسم اربعین، بهویژه فعالیت موکبها و خدمات داوطلبانه، نشاندهنده روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است که میتواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان باشد.
وی بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین تأکید کرد و گفت: همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مشارکت مردمی، نقش مؤثری در ارائه خدمات مطلوب به زائران و ترویج فرهنگ عاشورایی خواهد داشت.
نظر شما