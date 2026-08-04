خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با اربعین حسینی، اتفاقی فراتر از یک مناسبت مذهبی در جهان رخ میدهد؛ گویی ندایی از کربلا پس از قرنها همچنان در جان انسانها طنینانداز است و میلیونها دل را به مسیری فرا میخواند که مقصدش تنها یک شهر نیست، بلکه رسیدن به حقیقتی است که امام حسین(ع) برای آن ایستاد و جان فدا کرد.
اربعین، روایت زنده ماندن پیام آزادگی، وفاداری و ایستادگی در برابر ظلم است، روایتی که هر سال با قدمهای عاشقانی که راهی کربلا میشوند، دوباره نوشته میشود.
اما عشق به حسین(ع) در مرزهای جغرافیا متوقف نمیشود، دلهایی هستند که کیلومترها با کربلا فاصله دارند، اما از کاروان عشق جا نماندهاند.
در سرزمین آفتاب، مردمانی زندگی میکنند که نام حسین(ع) با خاطرات، باورها و زندگیشان گره خورده است؛ مردمانی که ارادت به اهلبیت(ع) را در اشکهای روضه، در خدمت بیمنت به زائران و در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا معنا میکنند.
از نخستین ساعات روز اربعین سرور و سالار شهیدان، خیابانهای اراک رنگ دیگری به خود گرفت؛ دستهدسته عاشقان حسینی با پرچمهای سیاه عزا، نوای «یا حسین(ع)» و زمزمههای عاشقانه، به خیل عظیم جاماندگان اربعین پیوستند تا نشان دهند فاصله تا کربلا، فاصلهای برای دلهای دلداده نیست.
در میان این جمعیت، پرچمهای عزای سیدالشهدا(ع) بر دوش مردم به اهتزاز درآمد و تصاویر رهبر شهید ایران نیز همراه گامهای عزاداران، روایتگر پیوندی عمیق میان فرهنگ عاشورا و ایثارگری مردمی بود که آمده بودند بگویند راه حسین(ع) همچنان زنده است و کاروان عشق، در هر سرزمینی رهروانی دارد.
اینجا اراک است؛ شهری که در روز اربعین، خیابانهایش رنگ کربلا میگیرد و قدمهای جاماندگان، روایت دلدادگی کسانی میشود که اگرچه در مسیر نجف تا کربلا حضور ندارند، اما دلشان همسفر زائران است، پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در سرزمین آفتاب، حکایت عهدی دوباره است که هر گام آن، زمزمهای از عشق به سیدالشهدا و هر قدم آن، تکرار این حقیقت است که راه حسین(ع) همچنان ادامه دارد.
اربعین از یک مناسک مذهبی به جنبشی فراملی تبدیل شده است
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین از یک مناسک مذهبی فراتر رفته و به جنبشی فراملی با محوریت معنویت، همدلی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است.
حجتالاسلام میثم درگاهی با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین فراتر از یک مناسک مذهبی به یک جنبش اجتماعی فراملی تبدیل شده است گفت: اربعین در برابر برخی چالشهای جهان معاصر همچون فردگرایی افراطی، بحران معنا و تضعیف پیوندهای اجتماعی، الگویی مبتنی بر همدلی، معنویت و کرامت انسانی ارائه میدهد.
وی با اشاره به دیدگاههای جامعهشناختی درباره تحولات اجتماعی در عصر جهانیشدن افزود: جهان امروز با گسترش شتابان اطلاعات و کمرنگ شدن برخی مرزهای سنتی، با نوعی سرگشتگی هویتی مواجه است، اما راهپیمایی عظیم اربعین با ایجاد «وجدان جمعی» و تجربهای مشترک میان میلیونها انسان، زمینه بازتعریف نقشهای اجتماعی و تقویت احساس تعلق به یک جامعه پویا و معنادار را فراهم میکند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی ادامه داد: اربعین را میتوان «مکان مقدس سیار» دانست؛ چراکه در این حرکت عظیم، منطق رقابت و منفعتمحوری جای خود را به فرهنگ ایثار، بخشش و اقتصاد مبتنی بر همدلی میدهد و نظمی اجتماعی بر پایه خودتنظیمی، اخلاق فطری و مشارکت مردمی شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه اربعین نمونهای از حکمرانی شبکهای و مشارکت اجتماعی است تاکید کرد: مدیریت خودجوش اسکان، تغذیه، حملونقل و خدماترسانی به زائران توسط مردم، نشان میدهد همبستگی اجتماعی همواره وابسته به ساختارهای رسمی و بوروکراسیهای پیچیده نیست و ظرفیتهای مردمی میتوانند در مواجهه با بحرانهای انسانی و اجتماعی نیز نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام درگاهی با اشاره به پیوند عمیق اربعین با نهضت عاشورا و پیامهای ماندگار قیام امام حسین(ع) گفت: اربعین روایت مقاومت در برابر ظلم و استبداد را در قالبی انسانی و اخلاقی بازآفرینی میکند و بر مفاهیمی همچون عدالتخواهی، کرامت انسان و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.
وی بیان کرد: مغناطیس حسینی، نوعی مقاومت مدنی مبتنی بر حضور، گفتوگو و همدلی است که بدون اتکا به ابزارهای خشونتآمیز، مرزهای جغرافیایی و قومی را در مینوردد و زمینه شکلگیری شبکهای جهانی از انسانهای عدالتخواه را فراهم میکند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با اشاره به نقش اربعین در عصر گسترش فناوریهای ارتباطی تاکید کرد: در شرایطی که فضای مجازی گاه به افزایش انزوای فردی منجر شده است، اربعین نیاز فطری انسان به حضور واقعی، ارتباط انسانی و همدلی ملموس را یادآوری میکند.
وی افزود: جلوههایی همچون پذیرایی از زائر، کمک به نیازمندان، خدمات درمانی و یک لبخند ساده در مسیر اربعین، بیانگر ارتباطی عمیقتر از تعاملات صرفاً مجازی است و نشان میدهد با وجود پیشرفت فناوری، همنشینی و ارتباط انسانی همچنان از ارزشمندترین نیازهای بشر باقی مانده است.
حجتالاسلام درگاهی تصریح کرد: اربعین برای جهان اکنون تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه یک الگوی زیستی و اجتماعی است که به پرسشهای اساسی انسان معاصر درباره چگونگی حفظ پیوندهای انسانی در عصر فردگرایی، ایجاد نظم بدون سلطهگری و دستیابی به زندگی معنادار پاسخ میدهد.
وی گفت: آموزهها و تجربه اجتماعی اربعین، این حرکت را از یک رویداد صرفاً شیعی فراتر برده و به یک طرحواره جهانی برای بازسازی سرمایههای اجتماعی، تقویت همبستگی انسانی و احیای معنویت در جهان معاصر تبدیل کرده است؛ سرمایههایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
استقرار ۱۲۰ موکب در مسیر پیادهروی دلدادگان اربعین
فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار ۱۲۰ موکب در مسیر پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: این موکبها با مشارکت گروههای مردمی و هیئتهای مذهبی، خدمات متنوعی به زائران ارائه میکنند.
عبدالرضا حاجی علی بیگی اظهار کرد: بر اساس مصوبات کمیته ایمنی راههای استان، محور رفت اراک- فرمهین حدفاصل میدان فراهان تا امامزاده محمدعابد (ع)، همزمان با مراسم اربعین حسینی از ساعت ۶ تا ۱۵ بهمنظور تأمین ایمنی زائران بهصورت موقت مسدود میشود.
وی افزود: در همین بازه زمانی، آزادراه (کنارگذر شمالی اراک) نیز از پل تبادل پتروشیمی تا مالکآباد در مسیر رفت و برگشت مسدود و از شهروندان و رانندگان درخواست میشود با همکاری عوامل انتظامی و پلیس راه، از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.
حاجی علی بیگی تصریح کرد: مسیرهای جایگزین، شامل مسیر ابراهیمآباد، سهلآباد، دهنمک، داودآباد و فرمهین و همچنین مسیر اراک، خنداب، ساروق یا کمیجان و فرمهین خواهد بود.
فرماندار اراک ادامه داد: ۱۲۰ موکب با همت هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی، بسیج و خیران در مسیر پیادهروی مستقر خواهند شد و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران ارائه میکنند همچنین تمامی نیازهای لجستیکی مورد نیاز برای برگزاری مراسم پیشبینی شده است.
حاجیعلیبیگی بیان کرد: نیروهای پلیس، راهداری، اورژانس، هلالاحمر، شهرداری، بسیج و سایر دستگاههای خدماترسان در طول مسیر مستقر هستند تا ضمن مدیریت ترافیک، امنیت، سلامت و رفاه شرکتکنندگان را تأمین کنند.
وی گفت: پیادهروی دلدادگان اربعین در اراک به یک حرکت بزرگ مردمی و میراثی از شهدا همچون شهید حمید انصاری تبدیل شده است و دستگاههای اجرایی با نقش پشتیبانی، تمامی ظرفیت خود را برای خدمترسانی به زائران به کار گرفتهاند.
فرماندار اراک افزود: ۲ دستگاه اتوبوس بهعنوان اتاق مادر و کودک در مسیر مستقر شده و برنامههای فرهنگی و اقامه نماز جماعت نیز برای رفاه و حضور مطلوب زائران پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: تأمین ایمنی زائران اولویت اصلی ستاد برگزاری مراسم است و شهروندان باید از ورود موتورسیکلت به مسیر پیادهروی خودداری کنند در غیر این صورت پلیس مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
بیش از ۵۰ امامزاده محور اجرای طرح جاماندگان اربعین در استان مرکزی است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده برنامه پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر استان خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ امامزاده به عنوان محورهای برگزاری این طرح پیشبینی و مسیرهای پیادهروی از یک مکان مقدس آغاز و به امامزادهای دیگر ختم میشود.
حجتالاسلام عبداله واحدی اظهار کرد: در طول مسیرهای پیشبینیشده پیادهروی اربعین، بیش از ۳۰۰ موکب در استان مرکزی برپا شده که با مشارکت مردم و خیرین، خدمات پذیرایی و رفاهی را به زائران و شرکتکنندگان ارائه میکنند.
وی افزود: در کنار فعالیت مواکب، برنامههای فرهنگی و معرفتی نیز با حضور مبلغان پیشبینی شده است و این برنامهها در قالب خیمههای معرفت، با هدف ارتقای آگاهی دینی و تبیین معارف حسینی به زائران ارائه میشود.
حجتالاسلام واحدی تاکید کرد: قرائت زیارت اربعین از جمله برنامههای محوری این مراسم است که با تأکید ائمه معصومین(ع) برگزار میشود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: پیشبینی شده است بیش از ۷۰ هزار پرس غذای گرم با مشارکت خیران و مردم استان در مراسم جاماندگان اربعین تهیه و میان زائران و شرکتکنندگان توزیع شود.
وی بیان کرد: ویژهبرنامه ظهر اربعین نیز با محوریت اقامه نماز جماعت و با حضور گسترده مردم و زائران برگزار خواهد شد تا جلوهای باشکوه از اجتماع معنوی اربعین حسینی رقم بخورد.
اختصاص ۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی دلدادگان اربعین حسینی در اراک
شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص ۸۰ دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی و تسهیل تردد شهروندان در همایش پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: ناوگان حملونقل عمومی شهرداری اراک با هدف رفاه حال شرکتکنندگان و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی، خدمات ویژهای را در روز اربعین ارائه میکند.
علیرضا محمودی اظهار کرد: اتوبوسهای پیشبینیشده از پنج مسیر اصلی سطح شهر به سمت میدان فراهان تردد میکنند.
وی تصریح کرد: مسیرهای پیشبینیشده برای حرکت اتوبوسها شامل میدان شهدا، میدان حافظیه، میدان انقلاب، چهارراه خاتمالانبیا(ص) در کوی امام علی(ع) و کوی حضرت ولیعصر(عج) است.
شهردار اراک گفت: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی، استفاده از حملونقل عمومی نقش مهمی در روانسازی ترافیک، کاهش ازدحام خودروها و افزایش ایمنی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم دارد.
محمودی تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری با بسیج تمامی ظرفیتها، آماده خدمترسانی به شهروندان در این مراسم معنوی است و از همشهریان درخواست میشود برای سهولت تردد و نظم بیشتر، استفاده از ناوگان حملونقل عمومی را در اولویت قرار دهند.
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