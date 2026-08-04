سیدجمال موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده‌باش کامل یگان حفاظت منابع طبیعی استان برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی در عرصه‌های طبیعی خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش حضور مردم، گردشگران و طبیعت‌دوستان در جنگل‌ها، مراتع و مناطق طبیعی استان در ایام تعطیلات، تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت وقوع هرگونه آتش‌سوزی، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به مهار و کنترل آن اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی بر اثر بی‌احتیاطی و عوامل انسانی رخ می‌دهد، افزود: رعایت نکات ایمنی از سوی مردم نقش مهمی در پیشگیری از خسارت به پوشش گیاهی و منابع طبیعی دارد.

وی از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران منابع طبیعی خواست هنگام حضور در طبیعت از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری کنند و در صورت نیاز به روشن کردن آتش، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از جمله قطع درختان، قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال، تخریب و تصرف اراضی ملی، زمین‌خواری و یا وقوع آتش‌سوزی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی نقش مؤثری در حضور سریع نیروهای حفاظتی و امدادی در محل حادثه و جلوگیری از گسترش خسارت‌ها دارد.