امحاء ۶کوره زغال در ارتفاعات لوداب؛مقابله با سوداگران طبیعت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان گفت: در پی گشت‌ها و پایش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محل تولید زغال قاچاق توسط سوداگران طبیعت در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه کمک لوداب شناسایی شد.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بخش لوداب با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی، موفق به کشف محل فعالیت متخلفان و شناسایی ۶ باب کوره فلزی تولید زغال شدند که این کوره‌ها پس از کشف، امحاء و از چرخه فعالیت خارج شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی، اظهار کرد: پیگیری‌ها برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان تولید زغال قاچاق در این منطقه ادامه دارد.

موسویان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف شامل قطع درختان، تولید و قاچاق چوب و زغال، تخریب و تصرف اراضی ملی و آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.