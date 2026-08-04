اراذل اینستاگرامی در دورود دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی وصول گزارش‌های مردمی و رصد دقیق و هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان دورود، شناسایی فردی که با انتشار ویدئوهای قلدرمآبانه و به‌کارگیری الفاظ رکیک، اقدام به هتک حرمت برخی شهروندان و ترویج ناهنجاری در اینستاگرام می‌کرد، در دستور کارویژه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، هویت متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی و طی یک عملیات ضربتی، این فرد در شهرستان دورود دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم و انتقال وی به زندان، با دستور مقام قضایی تأکید کرد: امنیت روانی مردم، خط قرمز پلیس است و تفاوتی نمی‌کند که این اخلال در کف خیابان باشد یا در فضای مجازی؛ در هر دو صورت برخوردهای پلیس قاطع، قانونی و عبرت‌آموز خواهد بود.

سرهنگ ابدال‌چگنی، به‌تمامی افرادی که با تصورات واهیِ مخفی ماندن در فضای مجازی، قصد هنجارشکنی دارند، هشدار داد: تمامی تحرکات در فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی تحت رصد و پایش پلیس است. کسانی که با رفتارهای قلدرمآبانه، ترویج بی‌اخلاقی و انتشار محتوای سخیف، آرامش و آسایش جامعه را خدشه‌دار کنند، با برخورد سخت و قانونی پلیس مواجه خواهند شد و هیچ حاشیه امنی برای این‌گونه افراد وجود ندارد.