به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مشارکت نیروهای امدادی این جمعیت در عملیات مهار آتش‌سوزی جزیره آشوراده خبر داد و اظهار کرد: همزمان با وقوع حریق، بالگرد امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

رضا حاجیلری با اشاره به نقش بالگرد امدادی در این عملیات افزود: بالگرد جمعیت هلال‌احمر گلستان طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز عملیاتی، چهار سورت پرواز انجام داد و با ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب، در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب بر روی کانون‌های آتش ریخت تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ امدادگر و نجاتگر از شهرستان ترکمن با استفاده از دو دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و وظیفه پشتیبانی زمینی، هماهنگی عملیات، تأمین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای اطفای حریق را بر عهده گرفتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر اینکه مأموریت این جمعیت در حادثه آتش‌سوزی آشوراده، پشتیبانی از نیروهای عملیاتی اطفای حریق بود، گفت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر تا پایان عملیات و مهار کامل آتش در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور داشتند و خدمات پشتیبانی مورد نیاز را ارائه کردند.

حاجیلری با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای حاضر در صحنه، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نقش مهمی در تسریع روند کنترل و مهار آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های احتمالی داشت.