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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

بالگرد هلال‌احمر گلستان به کمک مهار آتش در آشوراده آمد

بالگرد هلال‌احمر گلستان به کمک مهار آتش در آشوراده آمد

گرگان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از اجرای عملیات درآتش‌سوزی جزیره آشوراده خبر داد وگفت: بالگردامدادی این جمعیت با تخلیه ۴۰هزار لیتر آب نقش مؤثری درتسریع روند مهارحریق ایفاکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مشارکت نیروهای امدادی این جمعیت در عملیات مهار آتش‌سوزی جزیره آشوراده خبر داد و اظهار کرد: همزمان با وقوع حریق، بالگرد امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

رضا حاجیلری با اشاره به نقش بالگرد امدادی در این عملیات افزود: بالگرد جمعیت هلال‌احمر گلستان طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز عملیاتی، چهار سورت پرواز انجام داد و با ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب، در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب بر روی کانون‌های آتش ریخت تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ امدادگر و نجاتگر از شهرستان ترکمن با استفاده از دو دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و وظیفه پشتیبانی زمینی، هماهنگی عملیات، تأمین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای اطفای حریق را بر عهده گرفتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر اینکه مأموریت این جمعیت در حادثه آتش‌سوزی آشوراده، پشتیبانی از نیروهای عملیاتی اطفای حریق بود، گفت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر تا پایان عملیات و مهار کامل آتش در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور داشتند و خدمات پشتیبانی مورد نیاز را ارائه کردند.

حاجیلری با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای حاضر در صحنه، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نقش مهمی در تسریع روند کنترل و مهار آتش‌سوزی و کاهش خسارت‌های احتمالی داشت.

کد مطلب 6908476

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