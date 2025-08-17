محسن کریمی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بالگرد امدادی با برداشت آب از دریاچه سد کارون ۴ و رهاسازی آن بر کانون‌های فعال آتش‌سوزی، توانست به شکل مؤثری روند اطفای حریق را پیش ببرد.

وی گفت: این عملیات در شرایط صعب‌العبور منطقه و وزش باد شدید انجام شد و در کنار تلاش مستمر نیروهای میدانی، موجب تسریع در کنترل حریق شد.

کریمی افزود: استفاده از ظرفیت‌های هوایی در کنار نیروهای زمینی، ضمن کاهش زمان مهار آتش، از گسترش حریق به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های امدادی و حفاظتی، عامل اصلی موفقیت در این عملیات بود و این روند تا اطفای کامل حریق ادامه خواهد داشت.