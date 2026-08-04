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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

واژگونی خودرو در اتوبان ساوه به همدان ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودرو در اتوبان ساوه به همدان ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشت

ساوه- سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: واژگونی مرگبار خودروی دنا در اتوبان ساوه به همدان،‌۲ فوتی و چهار مصدوم بر جا گذاشت.

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت پنج و ۵۷ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه، گزارش یک فقره واژگونی خودروی دنا در اتوبان ساوه به همدان، مقابل مجتمع خدماتی رفاهی آسمان به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: متأسفانه در این حادثه، خانمی ۴۲ ساله و فرزند ۹ ساله‌اش به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

وی افزود: ۴ مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

کد مطلب 6908131

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