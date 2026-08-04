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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در روز اربعین حسینی

حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در روز اربعین حسینی

مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداران حسینی در روز اربعین در حرم امام رضا(ع) را مشاهده میکنید.

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کد مطلب 6908162

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