https://mehrnews.com/x3cKcV ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ کد مطلب 6908162 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در روز اربعین حسینی مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداران حسینی در روز اربعین در حرم امام رضا(ع) را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6908162 کپی شد مطالب مرتبط درس اربعین؛ ایستادگی در برابر «یزیدیان زمان» طولانیترین پیادهروی جاماندگان اربعین خراسان رضوی در گناباد آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین در مشهد حضور پرشور زائران رضوی در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اربعینِ خونخواهی با طنین نوای ذاکران مشهدی در نجف حرم رضوی؛میعادگاه عاشقان حسینی در خیابان امام رضا مشهد مشهد در مسیر «خونخواهی»؛ از برپایی ۴۰ موکب تا تحکیم روابط علمی اربعین؛ روایتی که در قدمهای مردم تاکستان ادامه یافت راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در بردسکن برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد اربعین 1405
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