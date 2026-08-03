خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: نگارخانه‌های اندیشه و حوزه‌های علمیه، این روزها میزبان تفاهم‌هایی هستند که فراتر از جوهر و کاغذ، جان‌مایه‌های معرفتی را میان دو کانون شیعی پیوند می‌زند. شریان‌های تازه‌ای در کالبد پژوهش‌های دینی دمیده شده تا معارف ناب اهل‌بیت (ع) از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به زبان نسل جدید، ترجمان و تفسیر شود. همچنین در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، جایی که غبار حسرت دوری از کربلا بر دل‌ها نشسته، موج خروشان جاماندگان، نشان داد که عشق، مرز نمی‌شناسد. گام‌های استواری که بر سنگ‌فرش خیابان‌ها کوبیده می‌شود، ندای «لبیک» بلند مردمی است که شاید به ضریح نرسیده‌اند، اما عمق استراتژیک نبرد حق و باطل را با جان و دل لمس کرده‌اند.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین مشهد با محوریت «خونخواهی» برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام مرتضی بامی، مدیر اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات مراسم جاماندگان اربعین اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین امسال با محوریت مساجد، هیئت‌های مذهبی و مشارکت گسترده مردم در مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. این مراسم از نخستین ساعات صبح روز اربعین، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، از حدود ساعت ۸ آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

مدیر اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی با اشاره به استقرار موکب‌های مردمی در مسیر راهپیمایی بیان کرد: ۴۰ موکب در مسیر پیاده‌روی برپا می‌شود که بیش از ۷۰ مسجد در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و حدود ۴۵ مسجد به‌صورت مستقیم در برپایی و پشتیبانی موکب‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. همچنین بخشی از موکب‌ها با مسئولیت شورای هیئت‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی اداره خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد محتوایی مراسم امسال گفت: پس از تأکید و سفارش نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد آیت الله علم‌الهدی، محور «خونخواهی» نیز در برنامه‌ها، فضاسازی‌ها و محتوای مراسم مورد توجه قرار گرفته است.

بامی گفت: قرار است در طول مسیر، برنامه‌های فرهنگی، قرائت زیارت اربعین، اجرای سرودهای آئینی و خدمات مردمی برای زائران و شرکت‌کنندگان تدارک دیده شود و حرکت دسته‌های عزاداری تا ساعات پایانی شب ادامه داشته باشد.

گسترش تعاملات فرهنگی حوزه علمیه خراسان با عتبه مقدسه حسینیه در اربعین ۱۴۰۵

حجت الاسلام جواد معین، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان حوزه علمیه خراسان و عتبه مقدسه حسینیه خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف تحکیم و گسترش روابط علمی، پژوهشی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل به امضا رسیده است و هدف از این همکاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، ارتقای هم‌افزایی علمی و تقویت تبادلات فکری میان مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی وابسته به حوزه علمیه خراسان و عتبه مقدسه حسینیه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، تبادل هیئت‌های علمی، استفاده از تجربیات تخصصی، تبادل پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دانشگاهی، پژوهش‌های علمی و منابع مطالعاتی به‌روز در دستور کار دو طرف قرار دارد.

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل حوزه علمیه خراسان بیان کرد: همچنین گسترش همکاری میان کتابخانه‌های عتبه مقدسه حسینیه و کتابخانه‌ها و مراکز علمی وابسته به حوزه علمیه خراسان، به‌منظور دسترسی متقابل به منابع علمی و اجرای طرح‌های مشترک تحقیقاتی، دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان حوزه علمیه خراسان برای تعامل با نهادهای علمی و دینی جهان اسلام و با هدف ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت پیوندهای علمی و پژوهشی میان دو مجموعه انجام شده است.

جاماندگان اربعین به‌صف شدند

حجت‌الاسلام سید شهاب غفوریان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی بینالود در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد معنوی و اجتماعی این برنامه اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین در طرقبه، تنها یک مراسم آیینی نیست؛ بلکه میدان مشق استقامت است. ما در این مسیر، پیام عاشورا را که همان "هیهات منا الذلة" است، بازخوانی می‌کنیم. این حضور، اعلام آمادگی عمومی برای خون‌خواهی جریان حق از جبهه استکبار جهانی است؛ ما با این گام‌ها و پرچم‌های سرخ، نشان می‌دهیم که در امتداد مسیر ولایت، تا رسیدن به انتقام نهایی و برپایی عدالت جهانی، در میدان باقی مانده‌ایم. مردمِ طرقبه با این پیاده‌روی، عملاً نشان می‌دهند که میدان برای آن‌ها جایگاه اصلی تقابل با استکبار است. جاماندگان کربلا، پیش‌قراولان خون‌خواهی هستند و این حضور جمعی، پیام روشنی برای همه کسانی است که می‌خواهند بدانند امت حسینی امروز در کجا ایستاده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی بینالود، این حرکت را ادامه صریح گفتمان انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این حرکت نمادین در واقع ترجمان عملی فرمایشات مقام معظم رهبری در ضرورت ایستادگی و عدم انفعال در برابر استکبار است.

وی در تشریح زمان و مسیر این برنامه عنوان کرد: آئین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در شهر طرقبه، روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، ساعت ۹ صبح، از میدان صاحب‌الزمان (عج) در طرقبه آغاز می‌شود و زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در قالب دسته‌های منظم، به‌سوی آستان مقدس امامزادگان یاسر و ناصر (علیهما السلام) حرکت خواهند کرد.

غفوریان با دعوت از خانواده‌ها، هیئات مذهبی، جوانان و عموم مردم منطقه برای حضور گسترده در این برنامه افزود: این مراسم با قرائت زیارت اربعین، نوحه‌خوانی، ذکر مصیبت اباعبدالله الحسین (ع) و قرائت زیارت‌نامه امامزادگان یاسر و ناصر (علیهما السلام) پایان خواهد یافت و مراسم‌های فرهنگی‌ـ‌مذهبی جانبی نیز برای شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.