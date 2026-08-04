به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی ظهر سه شنبه در آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در بندر دیّر با اشاره به فلسفه ایستادگی امام حسین (ع) در واقعه کربلا اظهار کرد: محبوبیت و جاودانگی سیدالشهدا (ع) مدیون ایستادگی بر سر آرمان‌های الهی است. امروز نیز رمز پیروزی ما در گرو پیوند با این تفکر و حفظ غیرت حسینی و حیای زینبی در جامعه است.

امام جمعه دیّر افزود: امام شهید انقلاب نیز شاگرد مکتب سیدالشهدا(ع) بود و همانند امام حسین(ع) در مقابل یزید زمان ایستاد و تسلیم نشد و امروز شاهد هستیم که روز به روز بر محبوبیت ایشان افزوده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی جبهه استکبار افزود: امروز که ترامپ و دشمنان ما در برابر اراده ملت ایران در گل نشسته و مستأصل شده اند، تنها راهبرد شکست‌ناپذیر، حضور مستمر مردم در صحنه و حمایت از ارزش‌های انقلابی است. حضور پرشور مردم در برنامه‌هایی نظیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین، پیوندی معنوی با ثواب زیارت امام حسین (ع) است که خود، نوعی استکبارستیزی محسوب می‌شود.

امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب و تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن عفاف و حجاب، به دنبال سست کردن اعتقادات جوانان ماست؛ اما هوشیاری و حفظ این ارزش‌ها توسط نسل جوان، پاسخی کوبنده به یاوه‌گویی‌های دشمنان است.

حسینی در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که مزین به غیرت حسینی و حیای زینبی باشد، هیچ‌گاه در برابر نقشه‌های شوم دشمنان دچار لغزش نخواهد شد و حضور مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه برای رزمندگان و سدی نفوذناپذیر در برابر استکبار است.