خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: گویی تمام جادههای زمین در تپش قلبهای بی قرار خلاصه شده است. همدان شهر تاریخ و تمدن این روزها در تقویم دلتنگی های اربعینی خود برگی متفاوت و حماسی را ورق می زند. اینجا در میان کوهپایههای بلند الوند وقتی که قافله سالار عشق در سرزمین نینوا به مقصد رسیده است، مردمی که دست تقدیر میان آنها و حرم مطهر سیدالشهدا فاصله انداخته، به خروش آمدهاند.
این فاصله جغرافیایی نه یک دوری ساده که فراقی است که آتش غیرت را در جانها شعله ور میکند، اربعین برای مردم همدان تنها یک عدد یا یک روز در تقویم نیست؛ یک میثاق است، یک بیعت است که هر ساله در هیئتهای بزرگ و در کوچه پس کوچه های این دیار تکرار می شود.
اما امسال وقتی نسیم صبحگاهی از سمت مرزها میوزد، عطر خونخواهی با نوای یا حسین در هم آمیخته و فضایی متفاوت ساخته است. امروز تمام خیابانهای همدان نه فقط یک میدان که آغازگاهی برای یک راهپیمایی عظیم است؛ راهپیمایی جاماندگانی که گرچه در جاده های کربلا نیستند، اما در مسیر استقامت و آزادگی گام بر میدارند.
اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین نماد یک ایستادگی است، نشانهای از پیوند ناگسستنی نسلی که از امام شهید خود درس گرفته تا در برابر ظلم کوتاه نیاید. وقتی مردم دیار هگمتانه پرچمهای سرخ خونخواهی را بر دوش میگیرند و مسیرها را تا میدان امام خمینی(ره) گام برمیدارند در واقع راهی را میپیمایند که از کربلا آغاز شده و تا جوشش خون به ناحق ریخته شده مظلومان ادامه دارد.
این روایت ترسیم تابلویی از ارادت، عشق و عزم راسخ مردمانی است که با وجود دوری مسیر، دلهایشان از بین الحرمین عبور کرده و در صحن و سرای اباعبدالله(ع) پرواز میکند تا ثابت کنند که راه بسته نیست و عشق مرز نمی شناسد.
پیوند قلبی در دوردست فلسفه برگزاری جاماندگان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم جاماندگان اربعین، اظهار کرد: سنت حسنه پیادهروی جاماندگان اربعی یادگار ارزشمندی است که با مطالبه، تاکید و حمایتهای امام شهیدمان در سالهای گذشته در جایجای کشور نهادینه شد؛ این مراسم نه تنها یک آیین مذهبی بلکه یک جریان فرهنگی و اجتماعی است که به قلبهای مشتاق اجازه میدهد حتی در غیاب حضور فیزیکی در کربلای معلی پیوند معنوی خود را با حضرت اباعبدالله (ع) تحکیم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر گرجی افزود: هدف اصلی مراسم جاماندگان حسینی پر کردن خلأ حضور در مشایه حضرت اباعبدالله (ع) برای کسانی است که به هر دلیلی توفیق زیارت حضوری را نداشتهاند.
وی ادامه داد: مردم با کالسکه، ویلچر و با پای پیاده خود را به آیین جاماندگان حسینی میرسانند تا زیر سقف آسمان، زیارت اربعین را زمزمه و دلهایشان را راهی حرم کنند؛ این مراسم در واقع تمرین بیعت مجدد با اهداف والای حضرت سیدالشهدا (ع) است که در آن خانوادهها با هر توان و بضاعتی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز میکنند.
«اربعین خونخواهی» نماد غیرت و ایستادگی همدانیها
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه فضای حاکم بر همایش جاماندگان امسال، «خونخواهی» امام شهیدمان است، خاطرنشان کرد: با توجه به وقایع اخیر و جنایات ددمنشانه جبهه استکبار، امسال مراسم جاماندگان را با عنوان محوری «اربعین خونخواهی» برگزار خواهیم کرد.
حجت الاسلام گرجی افزود: این مراسم در شهر همدان عصر امروز سه شنبه از ساعت ۱۷:۰۰ در میدان باباطاهر حرم مطهر حضرت هادی فرزند علی آغاز خواهد شد و عزاداران حسینی پس از تجمع از ساعت ۱۷:۳۰ مسیر خیابان فرعی بلوار علویان به سمت امامزاده عبدالله(ع) و در نهایت به سمت میدان امام خمینی (ره) و جوار حرم مطهر حضرت شاهزاده حسین (ع) را با شور و حرارت حسینی میپیمایند.
وی با اشاره به برنامههای ویژه این مراسم در مرکز استان گفت: یکی از اقدامات نمادین امسال حمل یک «ابرپرچم» ۳۰۰ مترمربعی است که به نشانه خونخواهی از امام شهیدمان در دستان پرتوان مردم انتقامجو و غیور همدان حمل خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان تصریح کرد: علاوه بر این در مراسم امسال پیکر مطهر شهید«امیرعباس درهم فروش» که به دست جنایتکاران آمریکایی به شهادت رسیده بر روی دستان مردم عزادار و جاماندگان اربعین تشییع خواهد شد؛ این حضور پیوند میان فرهنگ عاشورایی و فرهنگ جهاد و شهادت را به عینه به تصویر میکشد و مراسم با قرائت دستهجمعی زیارت اربعین، مداحی، عزاداری و اقامه نماز در میدان امام (ره) به پایان خواهد رسید.
جریان گسترده عشق در شهرستانها و روستاها
حجت الاسلام گرجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی آیین جاماندگان اربعین حسینی در سطح استان اظهار کرد: به دلیل مسائل امنیتی، انتظامی و ملاحظات ترافیکی، برنامه به صورت یکپارچه و متمرکز استانی برگزار نمیشود، اما در تمامی شهرستانها، مراکز بخشها و بسیاری از روستاهای استان مراسم به صورت مستقل و خودجوش با مدیریت ائمه محترم جمعه و مسئولان شهرستانی برپا خواهد بود.
وی اضافه کرد: مردم روستاهای مسیر امامزاده کوه به سمت امامزاده محسن حرکت خواهند کرد و همچنین در مناطقی مانند گردنه اسدآباد که به دلیل ارتفاع بالا و قرار گرفتن در مسیر زائران کربلا جایگاه معنوی خاصی نزد مردم دارد، این مراسم به شکل ویژهای برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در پایان با دعوت از تمامی اقشار مردم برای حضور پرشور در مراسم جاماندگان اربعین حسینی، تصریح کرد: از عزاداران درخواست میکنیم که پرچمهای خونخواهی خود را همراه داشته باشند تا صحنههایی از حماسه و شعور حسینی را خلق کنیم چراکه این سنتها، بخش مهمی از هویت دینی و اظهار ارادت همیشگی مردم ما به خاندان عصمت و طهارت است.
همایش بزرگ جاماندگان اربعین حسینی نقطه آغازی برای خروشی خواهد بود که تا سپیده دم پیروزی، در رگ های جامعه جاری خواهد ماند. نام و یاد شهید عزیز در حافظه تاریخی مردم دارالمومنین همدان حک خواهد شد و مسیر خون خواهی، به الگویی برای نسل های آینده تبدیل خواهد گشت. عزاداران حسینی، این شور و شعور را در هیئت های شهر حفظ خواهند کرد و پرچم های سرخ خون خواهی که امروز به اهتزاز در آمدند، همچنان بر دستان مردم همدان باقی خواهند ماند. بی شک این گام های پیاده که امروز برداشته میشود فردا به حرکتی فراگیر برای عدالت خواهی تبدیل خواهد شد و مشق غیرت حسینی تا ابد زنده خواهد ماند.
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