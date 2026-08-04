حاجیان: تردد زائران از مرزهای کرمانشاه از ۸۵۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، پس از بازدید از مرز بین‌المللی خسروی، با قدردانی از همراهی مردم استان به‌ویژه شهرستان قصرشیرین در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: به لطف خداوند تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار نفر از مرز خسروی و بیش از یک هزار نفر نیز از مرز سومار تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه مرزهای استان کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی افزود: در این مدت حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های پایانه مرزی خسروی ساماندهی شده و پلیس با حضور مستمر در ۶۳۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان، مأموریت‌های خود را در حوزه‌های ترافیکی، انتظامی و امنیتی به‌صورت شبانه‌روزی دنبال کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به استقرار تمامی پلیس‌های تخصصی در محورهای مواصلاتی و مرزهای استان، تصریح کرد: مأموریت اصلی پلیس در ایام اربعین، تأمین امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرم و تسهیل تردد زائران بوده و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل امنیتی در استان کرمانشاه گزارش نشده است.

حاجیان با بیان اینکه نیروهای انتظامی از بیش از یک ماه پیش از اربعین در آماده‌باش کامل قرار داشته‌اند، گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان پلیس با افتخار به‌عنوان خادمان زائران در این مأموریت حضور دارند و این خدمت‌رسانی تا چند روز پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای استان افزود: علاوه بر زائرانی که از مرز خسروی تردد می‌کنند، بخش قابل توجهی از زائران مرز مهران نیز از محورهای مواصلاتی کرمانشاه عبور می‌کنند و تاکنون بیش از ۱۷ میلیون تردد در جاده‌های استان توسط پلیس مدیریت و کنترل شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از راه‌اندازی ۱۰ ایستگاه خواب‌زدایی در محورهای مواصلاتی به ابتکار پلیس خبر داد و گفت: این اقدام در کاهش حوادث رانندگی مؤثر بوده و تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۲۵ درصدی مجموع تصادفات، از جمله تصادفات منجر به فوت و جرحی، بوده‌ایم.

حاجیان علت اصلی بخش زیادی از حوادث رانندگی را خستگی رانندگان عنوان کرد و از زائران خواست پیش از آغاز مسیر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند و از ظرفیت موکب‌های مستقر در مسیر برای رفع خستگی استفاده کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به سرعت بالای ارائه خدمات پلیس در مرز خسروی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از گیت‌های کنترل مرزی عبور کرده‌اند و فرآیند کنترل، تطبیق اطلاعات و استعلام‌های لازم برای هر زائر در کمتر از چهار ثانیه انجام شده که این موضوع حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از سامانه‌های هوشمند است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: سامانه ۱۱۰ با ایجاد میز تخصصی ویژه اربعین به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات، درخواست‌ها و مشکلات زائران است و پلیس تا پایان عملیات بازگشت با تمام توان در کنار زائران خواهد بود.