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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعه‌طلبی اسرائیل

نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعه‌طلبی اسرائیل

اردن روز چهارشنبه میزبان نشستی برای رسیدگی به اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اردن روز چهارشنبه میزبان نشستی با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عربی عضو کمیته وزرای عرب که وظیفه اقدام بین‌المللی برای مقابله با سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی را بر عهده دارد، خواهد بود. در این نشست همچنین دبیرکل اتحادیه عرب و وزرای امور خارجه اندونزی، پاکستان، ترکیه و مالزی حضور خواهند داشت.

در این نشست وضعیت قدس و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت تا موضعی واحد در پاسخ به اقدامات تشدید شده و غیرقانونی اسرائیل که هویت قدس را هدف قرار می‌دهد، اتخاذ شود.

کد مطلب 6908232

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