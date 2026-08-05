سفر نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع پاکستانی روز چهارشنبه به العربیه گفتند که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور قرار است فردا به عربستان سعودی سفر کنند.

این سفر در زمانی انجام می‌شود که منطقه شاهد موجی از فعالیت‌های دیپلماتیک با محوریت درگیری آمریکا و ایران و تأثیر منطقه‌ای آن است. پاکستان به عنوان میانجی در این درگیری و در پی تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران عمل کرده است.

کنترل تنگه هرمز، آبراه باریک بین خلیج فارس و اقیانوس هند که مسیر اصلی حدود یک پنجم از منابع نفتی جهان و سایر کالاهای حیاتی است، یکی از موانع اصلی در تلاش‌ها برای حل تنش‌ها بوده است. این تنگه از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تا حد زیادی مسدود شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از تکرار تهدیدات همیشگی برای اثرگذاری بر مذاکرات اوایل این هفته مدعی شد که حمله به ایران را لغو می کند تا زمینه را برای مذاکرات فراهم کند. خبرنگار العربیه روز سه‌شنبه گزارش داد که پاکستان سیگنال‌های مثبتی از ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز دریافت کرده است.