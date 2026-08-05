در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در امان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست وزارتی برای حمایت از قدس و اماکن مقدس آن در امان به میزبانی اردن برگزار شد.
ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در این نشست گفت: اسرائیل با توسعه شهرکسازی، الحاق اراضی، مصادره اموال و افزایش فشار بر فلسطینیان قدس، در حال تثبیت اشغال غیرقانونی قدس شرقی است.
وی تاکید کرد: سیاستهای تحریکآمیز اسرائیل، مسجد الاقصی را با تعرضاتی سازمان یافته و بیسابقه هدف قرار داده است.
به گفته الصفدی، اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی علیه قدس و مقدسات آن، بخشی از سیاستی کلی برای تثبیت اشغال کرانه باختری و نابودی راه حل دودولتی است.
وی افزود: کابینه رژیم صهیونیستی، کرانه باختری را به سمت انفجار سوق میدهد و همزمان توافق آتشبس در نوار غزه را نقض میکند.
وزیر خارجه اردن از جامعه بینالمللی خواست برای متوقف کردن تعرضات رژیم صهیونیستی در قدس و پایان دادن به سیاستهای تثبیت کننده اشغال در کرانه باختری، قاطعانه وارد عمل شود.
مخالفت قاطع قاهره با کوچاندن فلسطینیان
همچنین بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر امروز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در اردن، بر مخالفت با همه اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی با هدف یهودیسازی قدس اشغالی تاکید کرد.
او گفت که تلاش برای تغییر وضعیت کنونی در قدس، کنترل و امنیت بیشتری برای تل آویو محقق نخواهد کرد بلکه موجب وخامت اوضاع و از کنترل خارج شدن آن خواهد شد.
وزیر خارجه مصر بر لزوم عمل کردن تل آویو به همه تعهدات خود براساس توافق آتش بس در غزه تاکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی مصر بر مخالفت قاطع قاهره با هرگونه تلاش یا طرح و برنامه با هدف کوچاندن ملت فلسطین یا اخراج آنها از سرزمین خود در کرانه باختری و غزه تاکید کرد.
بن فرحان: همه اقدامات علیه فلسطینی ها باطل است
همچنین وزیر خارجه عربستان نیز نقض متوالی توافقات در غزه از سوی رژیم صهیونیستی را تلاشی مستقیم برای به شکست کشاندن مسیر صلح دانست.
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنانی در نشست امان اعلام کرد که تمامی اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی، از جمله شهرکسازی، مصادره زمینهای فلسطینیان و تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس، باطل و بیاثر است.
وی با محکوم کردن شدید تجاوزات و نقضهای صورتگرفته توسط رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد: این اقدامات چالش و دهنکجی مستقیم به توافقات موجود بوده و در خدمت اهداف کسانی است که به دنبال به شکست کشاندن مسیر صلح هستند.
وزیر خارجه عربستان در پایان از جامعه بینالمللی خواست تا برای توقف این تجاوزات در غزه و کرانه باختری اقدامات عملی انجام دهند و با انواع اقدامات تحریک آمیز که موجب شعلهورتر شدن آتش خشونت و تروریسم شهرکنشینان میشود، برخورد و آنان را پاسخگو کند.
ابراز نگرانی وزیر خارجه پاکستان درباره گسترش شهرک سازی اشغالگران
محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست وزارتی درباره حمایت از قدس و مقدسات آن که به میزبانی اردن درحال برگزاری است، نسبت به گسترش شهرکسازی غیرقانونی و تشدید خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.
اسحاق دار در ادامه سیاستهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین که امنیت و ثبات در منطقه را تهدید میکند، محکوم کرد.
وی تاکید کرد: ما باید قاطعانه برای توقف فوری گسترش شهرکسازی و تغییرات جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین اقدام کنیم.
وزیر خارجه فلسطین: خطر اصلی تبدیل مساله قدس به یک منازعه دینی است
وارسن آقابکیان شاهین وزیر خارجه فلسطین امروز چهارشنبه اعلام کرد رژیم اشغالگر اسرائیل طی ۷ دهه گذشته همان سیاستهای استعماری شامل الحاق، گسترش شهرک سازی، مصادره اراضی و کوچ اجباری فلسطینیان را در قدس اشغالی دنبال کرده است.
وی در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در اردن، افزود که فهرست تعرضات اسرائیل در قدس طولانی است و مهمترین آنها تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی در مسجدالاقصی است.
وزیر خارجه فلسطین تاکید کرد که قدس امروز به یک برنامه نجات جمعی نیاز دارد؛ برنامهای که به تقویت ایستادگی فلسطینیان و دفاع از هویت این شهر کمک کند.
وی تصریح کرد که هرگونه تلاش برای به رسمیت شناختن یا مشروعیتبخشی به حاکمیت ادعایی اسرائیل بر قدس، باطل و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.
وزیر خارجه فلسطین اقدامات اسرائیل را بخشی از یک پروژه استعماری و توسعهطلبانه یکپارچه دانست که از قدس آغاز میشود و در راستای تحقق اسرائیل بزرگ قرار دارد.
وی در پایان هشدار داد خطر اصلی و مستمر، تلاش برای تبدیل مساله قدس از یک موضوع مرتبط با اشغالگری و حقوق بینالملل به یک منازعه دینی است.
بیانیه پایانی نشست
وزیران امور خارجه شماری از کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه پایانی نشست امان، سیاستها و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت عربی و اسلامی شهر قدس را محکوم کردند.
در بیانیه پایانی این نشست که به دعوت اردن برگزار شد، سیاستها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی شهر قدس و نیز تغییر وضعیت حقوقی و جمعیتی این شهر محکوم شد.
شرکت کنندگان در نشست امان، این اقدامات اسرائیل را باطل، فاقد اعتبار و بدون هرگونه اثر حقوقی دانستند و تأکید کردند که قدس شرقی بخشی از سرزمینهای اشغالی فلسطین است و پایتخت کشور فلسطین به شمار میرود که باید بر اساس راهحل دودولتی و قطعنامههای بینالمللی و ابتکار صلح عربی، به عنوان کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت در مرزهای چهارم ژوئن 1967 تشکیل شود.
در این بیانیه همچنین تمامی اقدامات اسرائیل در مسجدالاقصی، از جمله افزایش ورود شهرکنشینان، وزیران و مقامهای تندرو اسرائیلی به این مکان مقدس، محکوم شده است. وزیران تأکید کردند که مسجدالاقصی به طور کامل عبادتگاهی ویژه مسلمانان است و اداره اوقاف قدس وابسته به اردن، تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت انحصاری برای مدیریت تمامی امور این مکان مقدس محسوب میشود.
این بیانیه همچنین تعرض و نقض حقوق مربوط به اماکن مقدس مسیحیان را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای حضور تاریخی مسیحیان در شهر قدس دانسته است. در ادامه، بر حمایت از قیمومت تاریخی اردن هاشمی بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس و نقش آن در حفاظت از این اماکن، حفظ هویت عربی آنها و صیانت از وضعیت تاریخی و حقوقی موجود تأکید شده و بار دیگر حمایت از ایستادگی و توانمندسازی ساکنان فلسطینی قدس در برابر چالشها مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان، وزیران از آغاز یک اقدام مشترک برای جلب حمایت مؤثر جامعه بینالمللی به منظور توقف اقدامات تنشزای اسرائیل خبر دادند. همچنین اعلام شد که سازوکاری نهادی و پایدار ایجاد خواهد شد که از جمله شامل یک بستر رسانهای برای مستندسازی موارد نقض حرمت و حقوق توسط اسرائیل علیه اماکن مقدس و نمازگزاران و اطلاعرسانی درباره پیامدهای آن به سازمانهای بینالمللی و افکار عمومی جهان خواهد بود.
این بیانیه همچنین خواستار برگزاری نشست مشترک وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه سپتامبر آینده شد تا تشدید اقدامات اسرائیل در شهر قدس و اماکن مقدس آن و راههای مقابله با این اقدامات مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای اردن، تونس، الجزایر، عراق، قطر، عربستان، سومالی، فلسطین، مصر، مغرب به اضافه دبیرکل اتحادیه عرب و وزیران و نمایندگان کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، و مالزی حضور داشتند.
نظر شما