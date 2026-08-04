فرستادن یک میلیون و ۳۱۳هزار صلوات؛ روایتی ازکرامت شهدا و نذر برای ظهور

پدر شهید محمد کلولی موگهی با اشاره به پویش ختم صلوات313 هزار برای امام زمان(عج) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از شهادت محمد، حس کردیم که او همیشه در کنارمان هست. حدود ۲۵ روز پیش از اربعین، تصمیم گرفتیم در کانالی که به نامش راه انداخته بودیم، ختم صلواتی برگزار کنیم.

غلامرضا موگهی در ادامه افزود: نیت اصلی من این بود که عددی دور از دسترس، یعنی ۳۱۳ هزار صلوات، بگذاریم و با تلاش به آن برسیم. عدد اولیه را 313 هزار گذاشتیم اما با استقبال مردم، روز هفتم به ۲۰۰ هزار رسیدیم و روز هشتم با ۵۰ هزار رکورد جدید، عدد به ۲۵۰ هزار رسید. شب روز نهم، ۵۴ هزار صلوات دیگر زده شد و عدد به ۳۰۴ هزار نزدیک شد.

وی با بیان اینکه روز دهم انتظار رشد داشتیم، ادامه داد: همزمان، دخترم با چند کانال شهدایی تبادل داشت، بنر ما را پخش کردند. صبح به سازمان تبلیغات رفتم و آنها نیز بنر ما را در کانال «نهضت» از ساعت ۹:۳۰ صبح مجدداً قرار دادند اما وقتی ظهر به خانه برگشتم، دیدم عدد روی 313 هزار است یادم رفت که قرار بود چه کنیم.

پدر شهیدمحمد کلولی موگهی گفت: ساعت ۲:۳۰ تا ۳ دوباره چک کردم، عدد همان ۳۱۳ هزار بود. بعد به یک‌باره به خود آمدم که این نذر را به نیت یاران امام زمان(عج) بسته بودیم.

وی با اشاره به بیان خاطره همسر شهید گفت: خانم محمد در خواب به محمد می گوید «شما رفتی شهید شدی، آیا این راه ارزش داشت؟» و محمد پاسخ می دهد: «این راهی است که ما را برمی‌گرداند.ما معتقدیم امام زمان(عج) با اصحابی از شهدا ظهور می‌کنند و می‌خواستیم راه را برایشان هموار کنیم».

وی در ادامه با اشاره به پویش صلوات به نیابت از شهدا برای امام زمان(عج) گفت: جالب این است که عدد ما روی یک میلیون و ۳۱۳ هزار هم قفل کرد و حدود یک ساعت و نیم ثابت ماند. اما حتماً حکمتی پشت این اعداد وجود دارد. ما نیت ۳۱۳ هزار را داشتیم که دور به نظر می‌رسید، اما اکنون از یک میلیون و ۳۰۰ هزار هم عبور کرده‌ایم. ان‌شاءالله این پویش صلوات را تا ظهور حفظ کنیم و پایدار بماند و بهتر از پیش، به امید خدا، ادامه یابد.

پدر شهید محمد کلولی موگهی در ادامه با اشاره به سجایای اخلاقی و نحوه چگونگی شهادت فرزند شهیدش گفت: محمد، نیروی هوافضا بود. در منطقه ای پس از شلیک پهپاد، دو همکارش مصدوم شدند و او نیز زخمی و بستری شد اما صبح زود خود را مرخص کرد و به کار بازگشت. با وجود دوقلوهای کوچکش که ۲۵ کیلومتر با او فاصله داشتند و بسیار دوستشان داشت، نپذیرفت که برگردد. سه روز بعد، ماشینشان کنار جاده شناسایی شده؛ ساعت ۸:۳۰ شب منتظر بودند تا وضعیت عادی شود. ناگهان پهپاد دشمن به کاپوت ماشین اصابت کرد. آنها پیاده شدند و تنها ۴ تا ۵ ثانیه فرصت داشتند. ۱۰۰ متر دویدند تا زیر درختی پناه بگیرند، اما پرتاب دوم پشت سر محمد اصابت کرد و او شهید شد.