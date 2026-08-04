اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت موج بازگشت زائران

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که به همراه معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی در این نشست حاضر شد، هدف از برگزاری این نشست شبانه را اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت موج سفرهای بازگشت زائران عنوان کرد.
وی در این نشست آخرین وضعیت ترددهای مرزی، اتوبوس اعزام شده به مرزها، برنامهریزی برای جابهجایی زائران در موج بازگشت سفرها، برنامهریزی پایانههای مسافری و هماهنگی با پلیس راهور به منظور نظارت بر ناوگان اتوبوسی را مورد بررسی قرار داد.
صادق در این نشست که رئیس ستاد مرکزی اربعین و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با استقرار در پایانه شهید سلیمانی (مهران) و همچنین مدیرانکل راهداری و حملونقل جادهای به صورت برخط حضور داشتند، با اشاره به اینکه شرایط سفرهای اربعین سال جاری متفاوت از سالهای گذشته است، گفت: تحولات منطقه تغییراتی را در روند سفرهای بازگشت زائران رقم زده است و از اینرو، باید برنامهریزیهای از پیش انجامشده متناسب با شرایط کنونی بازنگری شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بسیاری از زائران در اربعین سال جاری مسیر پیادهروی را به نیابت از قائد شهید امت و شهدای کشورمان طی کرده و با وجود همه سختیها، با شور و اعتقاد در گردهمایی عظیم اربعین حسینی حضور یافتهاند و همین موضوع، مسئولیت مدیران و خدمتگزاران در خدمترسانی به زائران حسینی را چند برابر کرده است.
صادق از مدیرانکل راهداری و حملونقل جادهای سراسر کشور خواست با رصد لحظهای وضعیت پایانهها، کنترل مستمر صورتوضعیتها، نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای حملونقل و استقرار نیروهای مدیریتی در پایانههای مسافری، از ایجاد ازدحام و معطلی زائران جلوگیری کنند.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در این روزهای حساس در کنار یکدیگر باشند، تا خدمات مطلوبتری به زائران ارائه شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین دستور داد، ضمن بررسی فوری نحوه ساماندهی پایانهها و افزایش ظرفیت سکوهای سوارشدن مسافران، برنامهریزی لازم برای کاهش زمان انتظار زائران در مسیرهای بازگشت در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین حسینی تنها در چارچوب وظایف اداری تعریف نمیشود، بیان کرد: انجام چنین مأموریت بزرگی جز با روحیه جهادی، حضور شبانهروزی و کار بسیجیوار امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: ممکن است کاستی هایی در روند خدماترسانی به زائران حسینی وجود داشته باشد، اما همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای، عهد بستهاند با وجود همه محدودیتها، بهترین خدمات را به زائران ارائه کنند.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش همه دستگاههای عضو ستاد اربعین کشور، عنوان کرد: اطلاعرسانی و هماهنگیهای انجام شده از سوی این ستاد، نقش مهمی در ایجاد نظم و مدیریت ورود خروج زائران داشته است.
صادق تصریح کرد: دو مصوبه هیئت وزیران برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس به تصویب رسیده و امید است پس از پایان سفرهای اربعین حسینی، بخش قابل توجهی از این برنامه اجرایی شود.
وی همچنین از تلاشهای شبانهروزی کارکنان سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خدماترسانی به زائران حسینی قدردانی و از خدمات صادقانه آنان تجلیل کرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه از وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداریها، صنایع بزرگ، شرکتهای پتروشیمی و دیگر دستگاههای اجرایی در پشتیبانی از ناوگان حمل و نقل اربعین و تأمین ناوگان کمکی برای اعزام به پایانههای مرزی کشور قدردانی کرد.
همچنین در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت تردد زائران و آمار ورود و خروج از مرزهای کشور تا پایان شب گذشته به اعضای قرارگاه مرکزی حملونقل اربعین ارائه شد.
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