به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط اجرای عملیات اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال با محدودیتها و مشکلات متعددی روبهرو هستیم، اما مهمترین دستاورد صنعت حملونقل هوایی این است که پروازها به قوت خود باقی مانده و همچنان در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی داخلی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، نیروهای مسلح و مجموعه پدافندی کشور همکاری و هماهنگی کمنظیری را برای اجرای عملیات پروازهای اربعین رقم زدند و امروز حتی بیش از ظرفیت پیشبینیشده، امکان پذیرش پروازها فراهم شده است.
وی با اشاره به حجم پروازهای انجامشده گفت: تنها از ترمینال سلام، طی هر ۲۴ ساعت حدود ۷۰ پرواز به مقصد عتبات عالیات و نجف انجام میشود و حدود ۷۰ پرواز دیگر نیز به سایر مقاصد اختصاص دارد. مجموع حدود ۱۴۰ پرواز روزانه، نهتنها از تعداد پروازهای سال گذشته بیشتر است، بلکه از آمار پیش از جنگ نیز فراتر رفته است.
کاشفآذر تصریح کرد: از ابتدای دیماه و به دلیل شرایط و مشکلات موجود در فضای کشور، تعداد پروازهای خارجی به حدود ۹۰ پرواز در روز کاهش یافته بود، اما اکنون با وجود محدودیتهای موجود، روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ پرواز بیشتر پذیرش میشود.
وی با اشاره به شرایط ناوگان هوایی کشور اظهار کرد: صنعت حملونقل هوایی در جریان جنگ آسیبهای متعددی دیده و با محدودیتهایی مواجه است. از سوی دیگر، تمامی پروازهای داخلی و خارجی کشور بر عهده شرکتهای هواپیمایی داخلی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: سال گذشته امکان تمرکز بخش قابل توجهی از ظرفیت شرکتهای هواپیمایی داخلی بر پروازهای عتبات وجود داشت، زیرا شرکتهای خارجی بخشی از سایر مسیرها را پوشش میدادند، اما امسال این امکان وجود ندارد و شرکتهای هواپیمایی داخلی علاوه بر پروازهای عتبات، مسئولیت سایر مسیرهای داخلی و خارجی را نیز بر عهده دارند.
وی با اشاره به آمار عملیات اربعین گفت: با وجود محدودیتهای موجود، از ۳۱ تیرماه تا پایان روز شنبه، ۱۰ مردادماه، ۵۲۰ سورتی پرواز انجام شده و نزدیک به ۸۰ هزار نفر جابهجا شدهاند.
کاشفآذر در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت مشکلات و تأخیرهای احتمالی پروازها اظهار کرد: ماهیت فعالیت فرودگاهی به گونهای است که مسافران در صورت بروز هرگونه تأخیر یا نارضایتی از خدمات شرکتهای هواپیمایی، آن را متوجه مدیریت فرودگاه میدانند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که ابتدا منشأ مشکل را برای مسافران توضیح دهیم و سپس در حد امکان نسبت به رفع آن اقدام کنیم. همکاران ما هر ساعت و هر روز با چنین شرایطی مواجه هستند، زیرا فرودگاه بستری است که سازمانها، نهادها و شرکتهای مختلف در آن فعالیت میکنند و ضعف عملکرد هر یک از آنها میتواند بر کیفیت خدمات فرودگاهی تأثیر بگذارد.
نظر شما