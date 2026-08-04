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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

وزیر راه: عهد بستیم بهترین اتفاقات را با هم رقم بزنیم

وزیر راه: عهد بستیم بهترین اتفاقات را با هم رقم بزنیم

وزیر راه و شهرسازی در قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل جاده‌ای اربعین حسینی گفت: عهد بستیم بهترین اتفاقات را با هم رقم بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه قرارگاه حمل‌ونقل جاده‌ای زائران اربعین حسینی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در ستاد مرکزی قرارگاه حمل‌ونقل جاده‌ای زائران اربعین حسینی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تهران برگزار شد.

وزیر راه در این جلسه گفت: عهد بستیم بهترین اتفاقات را با هم رقم بزنیم.

همچنین در این جلسه، روند بازگشت زائران، وضعیت ناوگان اتوبوسی و تمهیدات لازم برای مدیریت موج بازگشت زائران اربعین بررسی و بر آمادگی حداکثری ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران تأکید شد.

کد مطلب 6907999

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