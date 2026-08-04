به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به تمهدیدات و آمادهسازی ۲۵ فرودگاه بینالمللی و مرز هوایی برای ارائه خدمات فرودگاهی در طول عملیات سفرهای اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: ارائه هرچه بهتر و گستردهتر خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی یک تکلیف است و بهمنظور دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات حملونقل هوایی، از ۳۱ تیرماه تاکنون حدود ۱۱۰۰ پرواز انجام شده و حدود ۱۴۱ هزار مسافر کشور اعزام و پذیرش شدهاند.
وی با تأکید بر اولویت ایمنی و تسهیل خدماترسانی، این عملکرد را با توجه به شرایط پس از جنگ، از افتخارات مجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دانست.
ایجاد دو مسیر تبادل ترافیک هوایی با کشور عراق برای اولین بار
وی افزود: این حجم از خدماترسانی با توجه به شرایط پس از جنگ، از افتخارات همکاران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران است که هم در حوزه فرودگاهی و هم در حوزه ناوبری هوایی توانستهاند خدمات مطلوبی ارائه کنند. همچنین امسال برای نخستین بار دو مسیر تبادل ترافیک هوایی با کشور عراق فراهم شده که موجب کوتاهتر شدن مسیر پروازهای فرودگاههای جنوب و جنوب شرق کشور و افزایش سطح دسترسی شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر اینکه مهمترین اولویت این شرکت، ایمنی پروازهای اربعین بوده است، اظهار کرد: با توجه به تراکم بالای پروازها، تیمهای عملیاتی آموزشدیده بر اساس دستورالعملهای از پیش تدوینشده بهکار گرفته شدند و اولویت خدمات نیز به پروازهای اربعین اختصاص یافت.
دهقان ادامه داد: در کنار پروازهای داخلی و بینالمللی که در فرودگاههای کشور انجام میشود، اولویت با پروازهای اربعین بوده تا شرکتهای هواپیمایی بتوانند با کمترین مشکل عملیات پروازی خود را انجام دهند. همچنین در بخش فرهنگی، ترمینالهای فرودگاهی بهگونهای برنامهریزی شدهاند که مسافران از لحظه ورود به فرودگاه (عمود صفر)، حال و هوای اربعین و کربلا را احساس کنند و علاوه بر خدمات رفاهی، از خدمات فرهنگی نیز بهرهمند شوند.
هماهنگی دستگاهها برای خدماترسانی به زائران
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف در اجرای این حجم از پروازها گفت: انجام این تعداد پرواز و جابهجایی مسافران نیازمند همکاری بخشهای مختلف از جمله شرکتهای هواپیمایی، خدمات هندلینگ، سوختگیری، بانکها، بخشهای مرتبط با امور ارزی مسافران، خدمات امنیتی، پلیس گذرنامه و مرز هوایی کشور است.
به گفته دهقان، تمامی این هماهنگیها در چارچوب کمیتههای تسهیلاتی و کمیتههای امنیتی فرودگاهها انجام شده و تاکنون پروازها بهصورت روان در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ناکید کرد: همکاران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران این خدمات را نه صرفاً بهعنوان یک وظیفه اداری، بلکه بهعنوان یک وظیفه دینی و کاری از سر ارادت انجام میدهند و خدمت به زائران اربعین را افتخاری برای خود میدانند.
استقبال از سفرهای هوایی اربعین و فرودگاههای پرتردد
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره میزان استقبال از سفرهای هوایی اربعین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: جذابیت سفر هوایی برای بخشی از زائران اهمیت ویژهای دارد و به همین دلیل، خدمات اعزام مسافران تنها به یک یا دو فرودگاه بزرگ پایتخت محدود نشده است و هماکنون بیش از ۲۰ نقطه در کشور به زائران خدمات ارائه میکنند و مطابق سالهای گذشته، پروازهای اربعین از فرودگاههای مختلف کشور انجام میشود.
وی افزود: بیشترین تقاضای سفر مربوط به استان تهران است و به همین منظور، فرودگاه بینالمللی حضرت امام خمینی (ره) و فرودگاه بینالمللی مهرآباد در مدار خدماترسانی به زائران اربعین قرار گرفتهاند.
اراائه خدمات فرودگاه مشهد با زائران ایرانی و عراقی
دهقان همچنین اظهار کرد: فرودگاه بینالمللی مشهد نیز یکی از فرودگاههای پرتقاضا در این ایام است و خدمات ویژهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میدهد. علاوه بر این، زائران عراقی که برای زیارت مشهد مقدس به ایران سفر میکنند نیز از این خدمات بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره برنامهریزی برای سفرهای بازگشت زائران گفت: تمام تلاش این شرکت بر آن بوده است که حداکثر ظرفیت فرودها و مسیرهای پروازی برای پاسخگویی به تقاضای سفرهای هوایی فراهم شود. همچنین هر تعداد درخواست از سوی شرکتهای هواپیمایی و متناسب با میزان تقاضای مسافران، بهویژه در بخش بازگشت زائران، پاسخ داده خواهد شد.
نقش فرودگاه مهرآباد در مدیریت ناوبری هوایی اربعین ۱۴۰۵
وی درباره نقش فرودگاه مهرآباد در عملیات اربعین نیز گفت: این فرودگاه هماکنون دو مأموریت اصلی؛ نخست، کنترل ترافیک هوایی منطقه تهران (TMA) که تمامی پروازهای فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) نیز از طریق آن کنترل میشود و دوم، ارائه خدمات ترمینالی به بخشی از پروازهای ویژه اربعین بر عهده دارد.
دهقان با بیان اینکه بهطور میانگین روزانه ۱۲ نشست و برخواست ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد انجام میشود، گفت: این موضوع ضمن افزایش ظرفیت شرکتهای هواپیمایی مستقر در مهرآباد، امکان ارائه خدمات به زائران اربعین را نیز فراهم کرده است. این اقدام علاوه بر استفاده از ظرفیت ناوبری هوایی، دسترسی مردم به فرودگاه مهرآباد را نیز آسانتر و سریعتر کرده است.
پشتیبانی ۴ فرودگاههای مرزی از پروازهای اربعین
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به فعالیت فرودگاههای مرزی گفت: چهار فرودگاه مرزی ایلام، کرمانشاه، اهواز و آبادان نیز بهعنوان پشتیبان عملیات اربعین و ستاد اربعین در حال خدماترسانی هستند.
وی افزود: این فرودگاهها علاوه بر پشتیبانی از پروازهای امدادی هلالاحمر و اورژانس، به مسافرانی که بخشی از سفر اربعین خود را بهصورت هوایی انجام میدهند، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، خدمات کامل ارائه میکنند.
توصیه به زائران برای انجام سفرهای هوایی اربعین
دهقان با تأکید بر لزوم همکاری زائران برای اجرای روان عملیات پروازی اظهار کرد: انجام این حجم از پروازها و جابهجایی شمار زیادی از مسافران در مدتزمان کوتاه، نیازمند هماهنگی همه بخشهاست. از زائران درخواست میشود با حضور بهموقع در فرودگاهها، همراه داشتن مدارک سفر و اطمینان از نداشتن مشکل برای انجام سفر خارجی، به تسهیل روند خدماترسانی کمک کنند.
وی یادآور شد: امکانات رفاهی و فرهنگی لازم در فرودگاهها برای زائران فراهم شده و سایر دستگاههای مسئول نیز با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.
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