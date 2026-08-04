https://mehrnews.com/x3cKgf ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴ کد مطلب 6908276 استانها همدان استانها همدان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴ صف پرشور جاماندگان اربعین حسینی در شهر لالجین همدان-در این ویدئو حضور پرشور مردم لالجین در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده میکنید. دریافت 49 MB کد مطلب 6908276 کپی شد مطالب مرتبط اربعین خاستگاهی برای شکلگیری «زیستجهان نوین اسلامی» است راهپیمایی اربعین حسینی، تداوم فرهنگ ایرانی-اسلامی در نسلهاست بازدید میدانی رئیس ستاد اربعین کشور از مرز مهران از حرم تا حرم؛ عاشقان حسینی در اردبیل مسیر دو امامزاده را پیمودند عزاداری روز اربعین حسینی در حسینیه سنندج برچسبها اربعین حسینی لالجین همدان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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