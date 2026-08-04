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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

صف پرشور جاماندگان اربعین حسینی در شهر لالجین

صف پرشور جاماندگان اربعین حسینی در شهر لالجین

همدان-در این ویدئو حضور پرشور مردم لالجین در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6908276

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