از حرم تا حرم؛ عاشقان حسینی در اردبیل مسیر دو امامزاده را پیمودند

خبرگزاری مهر، گروه استانها - اسلام آذرمی گیگلو: همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، عاشقان و دلباختگان مکتب اهلبیت(ع) در اردبیل، با حضور در آیین معنوی جاماندگان اربعین، بار دیگر حماسهای از عشق و وفاداری را رقم زدند. این مراسم باشکوه که در قالب پیادهروی از حرم تا حرم برگزار شد، مسیر پرفیض امامزاده صالح(ع) تا امامزاده سیدصدرالدین(ع) را به شاهراهی از ارادت و دلدادگی تبدیل کرد.
راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین از ساعت ۱۰ صبح امروز، با حضور اقشار مختلف مردم، از مقابل آستان مقدس امامزاده صالح(ع) آغاز شد و شرکتکنندگان با پای پیاده، مسیر را تا حرم مطهر امامزاده سیدصدرالدین(ع) طی کردند. این دو بقعه متبرک که خود یادآور جایگاه والای خاندان عصمت و طهارت در این دیار است، میزبان جمعیتی بودند که با پای پیاده و دلی سرشار از عشق، ارادت خود را به سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به نمایش گذاشتند.
امامزاده صالح(ع) و امامزاده سیدصدرالدین(ع) هر دو از فرزندان بلافصل امام موسی کاظم(ع) و از برادران امام رضا(ع) هستند که در نیمه اول قرن سوم هجری، راهی دیار اردبیل شده و به ترویج معارف الهی پرداختهاند. این پیوند معنوی، بر غنای این مراسم افزوده بود و حال و هوایی دیگر به این راهپیمایی بخشیده بود. قدمت این بقاع متبرکه به دوره صفویه بازمیگردد و همواره به عنوان قطبهای مذهبی و فرهنگی منطقه شمالغرب کشور شناخته شدهاند.
عطر و بوی عاشورا با سردادن شعارهای لبیک یا حسین(ع) و یا زینب
موکبداران و هیئتهای مذهبی با برپایی ایستگاههای صلواتی در طول مسیر، به پذیرایی از عزاداران پرداختند و فضای معنوی این راهپیمایی با نوحهسرایی و سینهزنی، بیش از پیش غرق در عطر و بوی عاشورا شد. عاشقان حسینی با سردادن شعارهای «لبیک یا حسین(ع)» و «یا زینب(س)»، بار دیگر با آرمانهای امام شهیدان و پیام غیورانه عاشورا تجدید بیعت کردند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار غلامحسین محمدیاصل ، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد معنوی این مراسم اظهار کرد: امروز اربعین، یادآور تاریخی است که پرچمدار توحید در آن، تنها وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. مکتب عاشورا، مکتبی انسانساز و عزتآفرین است؛ درسی از ایثار و ازخودگذشتگی، و ادبیاتی سرشار از مقاومت و ولایتپذیری.
دنبال کردن آرمانهای شهدای کربلا
وی با تبیین پیوند عمیق انقلاب اسلامی با واقعه عاشورا افزود: انقلاب اسلامی ما با تدابیر حکیمانهٔ امام خمینی(ره) و شهیدان والامقام، الهامگرفته از واقعهٔ عاشوراست. در طول ۴۷ سال گذشته، هرجا ظلم و ستمی رخ نموده، ما همچون روزهای عاشورا هرگز زیر بار زور نرفتهایم و همواره آرمانهای شهدای کربلا را دنبال کردهایم. امروز، با وجود شرایطی که بیش از پنج ماه است شبانهروز تلاش میشود، مردم ما با اتحاد، انسجام، وحدت و یکدلی، از نیروهای مسلح، دولت و نظام خود حمایت کردهاند. نیروهای مسلح نیز با ارادهٔ الهی، تدابیر رهبری و اقدامات هوشمندانه، اقتداری خلق کردهاند که در برابر جهانیان به رخ کشیده شده است.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در ادامه با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف در این راهپیمایی تصریح کرد: در این اربعین، مردم از هر قشر و سنی، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همگی آمدهاند تا با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عهد و پیمان ببندند که همانگونه که ایشان در برابر ظلم و ستم نایستادند، آنان نیز هرگز تن به ظلم نخواهند داد و از آرمانهای آن حضرت، از مکتب توحیدی امیرالمؤمنین علی(ع) و از ارزشهای دینی و قرآنی خود تا آخرین قطره خون دفاع خواهند کرد. امروز، زینبوارگان و حسینوارگان زمان، برای تحقق فرامینِ علیگونه، در صحنه حاضرند و تا هر جا که توان باشد، از کیان اسلامی، قرآن، خاک مقدس و ناموس خود محکمتر از گذشته پاسداری خواهند نمود.
جلوه دیگری از وحدت و همدلی امت اسلامی
احد بیوته، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام اربعین، با اشاره به تفاوت این دوره با سالهای گذشته اظهار داشت: ابتدا عرض سلام و ادب دارم به محضر ملت شریف و شهیدپرور ایران، بهویژه مردم استان اردبیل. اربعین امسال، تفاوتی آشکار با سالهای پیش دارد؛ چراکه در کنار عطر شهادت امام حسین(ع)، خون پاک رهبر شهیدمان نیز بر تارک این همایش عظیم جهانی درخشید و جلوۀ دیگری از وحدت و همدلی امت اسلامی را به نمایش گذاشت.
دبیر هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعارهای انقلابی سر داده شده در مراسم اربعین امسال، خاطرنشان کرد: «شعارهایی که امسال در پیادهروی اربعین، نه فقط توسط زائران ایرانی، بلکه از سوی عزادارانی از سراسر جهان در کربلا، نجف و دیگر محافل اجتماعی سر داده شد، نظیر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، گویای این حقیقت است که جنایتهای استکبار، دیگر محدود به مرزهای ایران نیست، بلکه وجدان بیدار جهانی را به محکومیت این ظلمها برانگیخته است. این فریادها، زاییدهٔ خون شهیدان ما و مظلومیت کودکان بیگناه است؛ خونی که هرگز بر زمین نخواهد ماند و قطعاً پاسخ آن را تاریخ خواهد داد.
حضور پررنگ بانوان در این مراسم نیز چشمگیر بود. مادران و خواهرانی که با پوشش کامل اسلامی و با چشمانی اشکبار، یادآور حضرت زینب(س) در مسیر اسارت بودند. یکی از بانوان شرکتکننده در این مراسم گفت: زینب کبری(س) در اربعین، پیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند. ما هم امروز آمدهایم تا بگوییم که همچنان بر عهد خود با اباعبدالله هستیم و هرگز از مسیر او جدا نخواهیم شد.
مراسم با مدیحهسرایی ذاکران اهلبیت(ع) در جوار حرم مطهر امامزاده سیدصدرالدین(ع) به اوج خود رسید و فضای حرم را با نوای وای بر من اگر یادت نرود، یا حسین پر کرد. این مراسم که همه ساله با استقبال کمنظیر مردم اردبیل روبرو میشود، امسال نیز با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار شد. نیروهای انتظامی و امدادی نیز با تمهیدات ویژه، امنیت و سلامت زائران را تأمین کردند تا این آیین باشکوه در کمال آرامش به پایان برسد.
در پایان، زائران با نذریهای متبرک، سفرههای اطعام را برپا کردند و با قرائت زیارت اربعین، بار دیگر با امام زمان خود تجدید پیمان بستند و یکصدا فریاد «لبیک یا حسین(ع)» سر دادند.
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