میرباقری شاهرودی: اربعین یک «تجربه زیست مکرر» در جامعه شیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، در مطلبی در فضای مجازی و با انتشار کلیپی، بر اهمیت الگوپذیری از اربعین به‌عنوان یک تجربه زیسته در بستر جامعه ولایی و حول محور امام تأکید کرد و آن را مقوله‌ای مهم در مکتب شیعی دانست.

آیت‌الله میرباقری شاهرودی در این مطلب با اشاره به نگاه غرب به الگوی «بازار» اظهار کرد: غرب معتقد است بهترین مدل، «بازار» است، اما جامعه بازاری که آنها مطرح می‌کنند، جامعه‌ای است که انسان در آن گرگ‌صفتی می‌کند.

وی افزود: در نظام بازاری که غرب ترویج می‌دهد، هرکس به دنبال حداکثر کردن منفعت خودش است و در این مسیر همه تلاش خود را می‌کند و سپس گفته می‌شود که «دست پنهان بازار» این روابط را تنظیم می‌کند.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: برخی حتی معتقد بودند نظام سلطه باید روابط را به‌گونه‌ای تنظیم کند که افراد به یکدیگر تعدی نکنند، اما واقعیت این است که وقتی جامعه دارای صفات رذیله باشد، اخوت و برادری در آن شکل نمی‌گیرد.

میرباقری شاهرودی با تعمیم این بحث به کشورمان بیان کرد: ما در کشور نیازمند هسته‌ای هستیم که آن را تجربه کرده باشیم و بدانیم می‌توان روابط دیگری را به‌عنوان یک مدل اجتماعی اجرا کرد؛ هرچند غرب معتقد است چنین چیزی شدنی نیست.

وی ادامه داد: جامعه امامت و امت، شکل دیگری از مناسبات است. این نوع جامعه حول محور امام شکل می‌گیرد و اگر نعمت از عالم بالا سرازیر نشود، امت شکل نمی‌گیرد. این موضوع نیازمند قواعد زیستی است که جامعه‌شناسان باید آنها را به دست بیاورند و سپس این زیست ولایی را به همه عرصه‌ها، نه فقط بازار و اقتصاد، تعمیم دهیم تا جامعه ولایی را اعتلا ببخشیم.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به اربعین گفت: ما باید به سمت جنس دیگری از جامعه حرکت کنیم؛ تحول این جامعه به جامعه ولایی که امت همه حول محور امام، فداکارترین هستند و امامش فداکارترین‌ها است، جز با ایستادن بر مدار امام میسر نمی‌شود.

میرباقری شاهرودی افزود: جامعه ولایی حول محور امام سیری پیدا می‌کند تا حضرت ولی‌عصر(عج)، اما این سیر، مناسک اصلی نیز دارد که زیارت نامیده می‌شود؛ همان منسکی که جامعه شیعی را می‌سازد.

وی تأکید کرد: اربعین یک تجربه زیست مکرر است که می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری کرد؛ از این بابت، اربعین یک الگو برای حرکت به سمت جامعه ولایی بر محور امام است.